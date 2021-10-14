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İstanbul Valisi Yerlikaya: 124 bin 704 sürücüye cep telefonu kullandıkları için ceza kesildi

14 Ekim 2021 11:40

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da yapılan denetimlerde 124 bin 704 sürücüye cep telefonu kullandıkları için ceza kesildiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İstanbul’da yılbaşından bu yana trafikte cep telefonu kullanan ve ceza kesilen sürücülerin verilerini paylaştı. Yerlikaya’nın paylaşımında, “İstanbul’da trafik kazalarını en aza indirmek için 1 OCAK-30 EYLÜL tarihleri arasında; 8.244.669 araç denetlendi 124.704 sürücüye araç içinde cep telefonu kullandıkları için ceza uygulandı Hiçbir cep telefonu konuşması insan hayatından kıymetli değil.” ifadeleri yer aldı.

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