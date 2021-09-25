İstanbul Valisi Yerlikaya: 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların yüzde 55'i asılsız

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların yüzde 55'inin asılsız olduğunu belirterek, 112'nin gereksiz yere meşgul edilmemesi uyarısında bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaparak İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen asılsız çağrılara dikkat çekti.

Yerlikaya, “İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezimiz günde yaklaşık 55 bin çağrı alıyor. Bu acil çağrıların yüzde 55’i ise asılsız. Ekiplerimiz hayat kurtarmak için saniyelerle yarışırken 112’yi lütfen gereksiz yere meşgul etmeyelim” dedi.

İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Pınar Kıroğlu, merkeze gelen asılsız çağrılara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezi’nde, İstanbul’daki tüm acil çağrılar karşılanıyor. Günlük çağrı sayımız yaklaşık 55 bin, yıllık çağrı sayımız 1 Ocak ve 1 Eylül arasında 7 milyon. Bu 7 milyonun yaklaşık yüzde 55’i asılsız çağrı, bu rakam 3 milyon 800 bin gibi bir rakama tekabül ediyor.”