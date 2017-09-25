İstanbul Valisi Vasip Şahin: İBB meclsinin yeni belediye başkanı seçimi için Perşembe toplanması uygun görülmüştür(YENİDEN)

Gülseli KENARLI/İSTANBUL(DHA)-İSTANBUL Valiliği\'nden Vali Vasip Şahin adına yapılan duyuruda, İBB meclisinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için Perşembe saat 15.00\'te toplanmasının uygun görüldüğü bildirildi.

Vali Vasip Şahin\'in duyurusu şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Makamı, Sayın Dr. Kadir Topbaş\'ın istifası nedeniyle boşalmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu\'nun 45. Maddesi hükümleri doğrultusunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin, yeni Belediye Başkanı\'nı seçmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 28.09.2017 Perşembe günü Saat: 15.00\'te toplanması Valiliğimce uygun görülmüştür.

Anılan yer, tarih ve saatte, 5393 sayılı Belediye Kanununun 45. Maddesinde belirtilen usullere uygun olarak yapılacak toplantıya Belediye Meclis Üyelerinin katılımları hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu\'nun ilgili hükümleri gereğince ilanen duyurulur.

