İstanbul Valisi Şahin'den yılbaşı açıklaması

İstanbul Valisi Vasip Şahin, yılbaşı gecesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi. Tuzla'daki kimyasal atık olayına da değinen Şahin, gerekli incelemelerin sürdüğünü belirtti.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Eminönü'deki İstanbul Ticaret Odası Merkez binasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kentte yılbaşı için alınacak önlemlere değinen Şahin, "Güvenlik birimleri tam kadro çalışacak" dedi ve 37 bin polis ve 4 bin jandarmanın görev başında olacağını bildirdi.

"Vatandaşlarımızın yılbaşını en güzel şekilde geçirmeleri için tedbirlerimizi aldık" diyen Şahin, "Elimizden gelen bütün tedbirleri alarak vatandaşımızın huzurunu, rahatını ve aileleriyle birlikte mutlu bir şekilde yılbaşını idrak etmelerini hedefliyoruz. İnşallah bunu da sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Eğlence mekanlarına da gerekli güvenlik önlemlerini almaları için uyarıda bulunduklarını söyleyen Vali Şahin, şöyle devam etti:

"Bu mekanlarda bununla yetinmeyip kolluk kuvvetlerimiz gerekli tedbiri alacak. Sadece olayın yılbaşı güvenlik boyutu yok. Sağlık, trafik boyutlarıyla ilgili de gerekli tedbirler alındı. Tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyoruz" diye konuştu.

"Tespit edilen bir şey yok"

Tuzla'da yaşanan kimyasal atık olayına da değinen Şahin, şunları kaydetti:

"Bu konuda hem Çevre ve Şehircilik İl Müdürümüz hem belediyemizin ilgili birimleri, çalışmalarını devam ettiriyorlar. Konuyla ilgili adli birimlerimiz incelemelerini sürdürüyorlar. Şu ana kadar kesin tespit edilen bir şey yok ama elde birtakım veriler, araçlar ve kişiler mevcut. Onun üzerindeki kesin neticeler tespit edildikten sonra ve çevre cezalarıyla ilgili de cezai işlemler tatbik edilecektir. Kimsenin vatandaşın yaşadığı çevreyi soluduğu havayı kirletmeye hakkı yok, kurallara uyulmak zorunda.

Böyle bir yola tevessül edilebilmiş olmasını de anlamış değiliz. Ufak tefek birtakım kazanç ve kar hırsı adına tüm insanlarımızın, vatandaşlarımızın huzurunu, rahatını hatta sağlığını, tehdit etmeye, tehlikeye düşürmeye, denizlerimizin ya da kaynak sularımızı kirletmeye de hakkı yok. Bunun takibini bütün birimlerimiz yapmakta ve sonucunda da gerekli işlemler de tereddütsüz icra edilecektir."