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İstanbul Valisi Şahin'den müze çağrısı

Özgür ALTUNCU / Güven USTA / İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Valisi Vasip Şahin Sultanahmet'te bulunan Türk İslam Eserleri Müzesini ziyaret etti

26 Eylül 2017 20:56

Özgür ALTUNCU / Güven USTA / İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Valisi Vasip Şahin Sultanahmet\'te bulunan Türk İslam Eserleri Müzesini ziyaret etti. Müzede sergilenen eserleri tek tek inceleyen Vali Şahin, \"Buradaki ziyaretçi sayısını baktığımızda, müzenin büyüklüğüyle ve müzenin önemiyle hiç mütenasip olmayan bir sayı. Bunu bizim tanıtmamız, insanlara ve dünyaya bunu anlatmamız lazım\" dedi. 

ÖĞRENCİLERE MÜZE ÇAĞRISI
Müzelerin tanıtımı için çalıştıklarını söyleyen İstanbul Valisi Şahin, öğrencilere tatillerde de müzeleri ziyaret etmeleri çağrısında bulundu. Şahin, \"Tatillerde de bu tür yerleri gezerek, kendi bilgi dağarcıklarını arttırmalarını bekliyoruz doğrusu\" diye konuştu.

MÜZE HAKKINDA
Sultanahmet\'te bulunan Türk ve İslam Eserleri Müzesinde İslam dünyasının farklı köşelerinden gelmiş nadir sanat eserleri olan el yazmaları, cam eşyalar, taş ve pişmiş toprak eserler, metal ve seramik objeler sergileniyor. Ayrıca dünyanın en zengin 13. yüzyıl el işi Türk halıları koleksiyonu burada yer alıyor. 14. yüzyıl Selçuklu halıları da koleksiyonun değerli parçaları arasında yer alıyor.


(FOTOĞRAF) 
 

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