İSTANBUL VALİSİ ŞAHİN'DEN 29 EKİM RESEPSİYONU

İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHA

Cumhuriyet\'in 94\'üncü Kuruluş Yıldönümü kapsamında İstanbul Valiliği\'nce resepsiyon verildi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin ve eşi Şeyma Şahin\'in ev sahipliğinde, Yeşilköy\'de bir otelde düzenlenen resepsiyona, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Birinci Ordu Komutanı Musa Avsever, askeri erkan, bürokratlar, iş ve sanat dünyasından davetliler, siyasetçiler, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Vali Vasip Şahin ile eşi Şeyma Şahin, girişte davetlileri tek tek tokalaşarak karşıladı. Cumhuriyet\'in kuruluş yıllarını içeren video gösteriminin ardından, Vali Vasip Şahin kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı.

Vali Vasip Şahin konuşmasında, \"Türkiye Cumhuriyeti; zalime meydan okuyan, işgal ve zorbalığa hiçbir şartta geçit vermeyen, vatanını canından aziz bilen kahraman bir neslin emanetidir. Hürriyet ve istiklal bu milletin karakteridir ve bu karakter ona nice destanlar yazdırmış; Anadolu\'nun kapılarını açtırmış; bir cihan imparatorluğu kurdurmuş; Sevr\'i reddedip tüm emperyalist devletlere unutamayacakları bir ders vermiştir. Cumhuriyet\'ten yana görünüp sırtına hançer vuranlar ve demokrasiden taraf olduğunu iddia edip milletimizin birliğine kast etmeye çalışanlar bilmelidirler ki bu millet ve bu devlet; birliğine, dirliğine, istikbaline el uzatanları yerle yeksan etmekten asla çekinmeyecektir. Türk milleti güçlüdür.\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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- Vasip şahin ve eşi konukları karşılaması

- İstanbul emniyet müdürü çalışkanın gelişi

- İstanbul büyükşehir belediye başkanı Uysalın gelişi

- Vali şahinin konuşması

- Genel ve detaylar