İstanbul Valisi Şahin: En az Londra, Paris, New York, Moskova kadar güvenli bir şehiriz

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Sultanahmet Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde düzenlenen toplantıya katılan İstanbul Valisi Vasip Şahin, ''İstanbul dünyanın en güvenilir şehirlerinden biridir. En az Londra, Paris kadar, en az New York, Moskova kadar güvenilir bir şehiriz'' dedi.

Turizme yönelik çalışmaların Kültür ve Turizm Bakanlığı, belediye ve diğer kurumlar tarafından hızlı bir şekilde hayata geçirilmeye çalışıldığını ifade eden Şahin, "İstanbul’un en önemli sorunlarından biri İstanbul’a ulaşım ve İstanbul içinde ulaşımdır" dedi.

3. havalimanıyla birlikte İstanbul için 'altın yılın' başlayacağını dile getiren Vali Şahin, "İstanbul geçen yıl 13 milyon turist kabul etti. 'Bu yeterli değil' diyoruz ama İstanbul daha fazla turisti bundan sonra ağırlayabilecek kapasiteye eriştirilmeli. Yeni havalimanıyla ile birlikte İstanbul’a erişim kolay olacak. Bu havalimanında Tarihi Yarımada'ya ulaşım için metro çalışmaları devam ediyor. Tüm bu çalışmalar önemli ve ileriye yönelik çalışmalar. Geriye bakıp ağlanmak yerine, ileriye bakıp ümitvar olmak istiyorum.''

''Turist sayısını arttırmak istiyoruz ama turist geldiğinde rahat etmeli, onu rahat ettirmeliyiz, emniyet içerisinde olmalı" diyen Vali Şahin, bölgedeki olumsuzluklardan etkilenmesine karşın İstanbul'un güvenli bir kent olduğunu vurguladı.

Şahin şöyle devam etti: "İstanbul olarak güvenli bir şehiriz. En az Londra, Paris kadar, en az New York, Moskova kadar güvenli bir şehiriz. Çünkü terör asimetrik bir şekilde bütün dünyada hiçbir kural, hiçbir kutsalı tanımadan ve fırsatını yakaladığında kendini gösteriyor. Dolayısıyla dünyanın her tarafında bu tehditler söz konusu. Bütün ülkeler milletler olarak dinine, etkin kökenine, mezhebine bakmadan hep birlikte karşı çıkmak ve direnmek zorundayız.

'15 Temmuz'dan sonra dayanışma için İstanbul'a gelen turistler olduğunu biliyoruz'

15 Temmuz darbe girişiminden sonra 'Bugün İstanbul’a gitmemiz, İstanbullularla dayanışma içerisinde olmamız gerekiyor' diyerek İstanbul'a gelen turistler olduğunu biliyoruz.

İstanbul’da turistlerin güvenliğini sağlamak için birçok ekip oluşturduk. Esnaf yönüyle de yeme içme, gıda denetimleri yapıyoruz. Fiyat denetimlerini ihmal etmiyoruz. Amacımız bu sektöre büyük yatırımlar yapmış insanlarımızın, girişimcilerimizin emeklerinin birkaç kendini bilmez yüzünden boşa çıkarılmaması. Herkes kanuna, nizama uymalı, her turist evine gelmiş misafir olarak görülmeli. Yöneticiler olduğu kadar vatandaşlarımızın da bu konuya ayrı bir hassasiyet göstermeleri gerekir.''

İBB Başkanı Uysal: Paris'ten geri aklır yanı yok

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise ''İstanbul'un turistik açıdan Paris’ten geri kalır bir yanı yok. Hatta eksiği yok fazlası var. Bu kadar az turist almamızın sebebi İstanbul’dan değil bizlerden kaynaklanıyor. Belediye olarak turistik işletmeler olarak, bu işi meslek edinenler olarak ve İstanbul'da yaşayan vatandaşlar olarak yapmamız gerekenler var'' dedi.