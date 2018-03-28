İstanbul Valisi Şahin: (11. Kalkınma Planı toplantıları) En temel talep 'eğitim'



Enver ALAS-Taner YENER / İSTANBUL, (DHA) \'11. Kalkınma Planı Marmara Bölgesi İştişare Toplantısı\'nda konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul\'da yerel paydaşların katılımıyla düzenledikleri toplantılarda en temel talep olarak \'eğitim\' konusunun öne çıktığını söyledi. Şahin, \"Eğitim konusu başlığı diğer öncelikli konu başlıklarında da yatay kesen bir tedbir olarak uygulandı. Demokrasi, adalet, güvenlik, teknolojiye dayalı yenilikçi ve rekabetçi üretim, enerji, bilgi ve iletişim teknolojileri de ilk 5 öncelik arasında yer aldı\" diye konuştu.

11. Kalkınma Planı çalışmaları kapsamında Kalkınma Bakanlığı tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı organizasyonuyla düzenlenen \'Marmara Bölgesi İstişare Toplantısı\' Taksim\'de bir otelde gerçekleşti. İstanbul Valisi ve İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Vasip Şahin\'in evsahipliğinde gerçekleşen toplantıya Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Cüneyd Düzyol ile Marmara Bölgesi Valileri, Belediye Başkanları ve ilgili kurumların yöneticileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vasip Şahin, İstanbul Kalkınma Ajansı olarak, Kalkınma Bakanlığı\'nın öncülüğünde üç yerel paydaş toplantısı gerçekleştirdiklerini ve bu toplantılarda bu paydaşların Türkiye\'nin kalkınmasıyla ilgili stratejilerinin belirlenip, uygulanmasında daha çok katkıda bulunmalarını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

KADINLARA VE GENÇLERE YÖNELİK İKİ TEMEL BEKLENTİ

Şahin, \"İstanbul\'daki yerel paydaş toplantılarına, kamu kesimi, yerel yönetimler, müesseseler sivil toplum kuruluşlarından 212 kişi katkıda bulundu. Genel katılımlı toplantılarımızda en temel talep olarak, \'eğitim\' konusu öne çıktı. Eğitim konusu başlığı diğer öncelikli konu başlıklarında da yatay kesen bir tedbir olarak uygulandı. Demokrasi, adalet, güvenlik, teknolojiye dayalı yenilikçi ve rekabetçi üretim, enerji, bilgi ve iletişim teknolojileri de ilk 5 öncelik arasında yer aldı. İstanbul\'da kadınlara ve gençlere yönelik eşzamanlı düzenlediğimiz iki ayrı toplantıda da iki temel beklenti öne çıktı. Kadınlar ve gençlerin istihdamının ve girişimciliğinin artırılması; bir de sosyal hayata katılımına ilişkin bakışlar öne çıktı\" dedi.

\"TALEP VE ÖNERİLER BELİRLEYİCİ ROL OYNAYACAK\"

Vasip Şahin, \"Bu toplantılarla İstanbul\'da beklentilere ilişkin belirleyici ve yönlendirici bir tablo ortaya çıkarılmış oldu. Marmara Bölgesi\'nin ülkemizin en aktif bölgesi olması hasebiyle buradan çıkan talep ve öneriler kalkınma planının hazırlık sürecinde belirleyici rol oynayacağına yürekten inanıyorum. Bugün ortak akılla yapacağımız bu toplantı ile yeni kalkınma planımıza önemli katkılar sunacağız\" ifadelerini kullandı.

MÜŞTEŞAR DÜZYOL\'DAN 11. KALKINMA PLANI HAKKINDA BİLGİ

Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Cüneyd Düzyol ise 11. Kalkınma Planı\'nın 2019-2023 yıllarını kapsayacağını belirterek, \"Çalışmalarımız bir seneyi aştı ve bu çalışmaların neticesinde milli planımızı Haziran ayı içerisinde TBMM\'ye sunacağız\" diye konuştu. Kalkınma Planı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Düzyol, \"Yeni dönemde en öncelikli alan, insan niteliğinin artırılması, her alanda profesyonelleşme ve odak noktamız kalite ve nitelik olacak. Vatandaşımızın memnuniyeti, insanımızın refahı ön planda olacak\" ifadelerini kullandı.

Toplantı açılış bölümündeki konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam etti.

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