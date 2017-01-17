İstanbul Valisi: Ortaköy saldırısının zanlısı suçunu kabul etmiştir

İstanbul Valisi Vasip Şahin, yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'de düzenlenen ve 39 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının 1983 Özbekistan doğumlu Abdülgadir Masharipov tarafından gerçekleştirildiğini ve Pazartesi gecesi yapılan operasyonla yakalanan zanlının sorguda suçunu kabul ettiğini açıkladı. Vali ayrıca, saldırının Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) tarafından gerçekleştirildiğini de ifade etti.

Şahin İstanbul'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Saldırının faili, 1983 Özbekistan doğumlu Abu Muhammed Horasani' kod isimli Abdulgadir Masharipov'dur. Afganistan'da eğitim almış, dört dil bilen iyi yetiştirilmiş bir kişi, bir terörist" dedi.

Vali'nin verdiği bilgiye göre, Masharipov'un Ocak 2016'da Türkiye'ye doğu illerinden birinden illegal olarak giriş yaptığı yönünde kuvvetli tahminler bulunuyor.

Şahin, zanlının yapılan sorguda suçunu kabul ettiğini ve aynı zamanda yapılan inceleme sonucunda parmak izinin de uyuştuğunu sözlerine ekledi.

Açıklamada ayrıca, operasyonda ayrıca 197 bin ABD doları, biri havalı tabanca olmak üzere iki tabanca ve şarjörleri, biri havalı tabancı, iki adet drone ve sim kartlar ile çok sayıda materyalin ele geçirildiği de ifade edildi.

Başbakan Binali Yıldırım da saldırının zanlısının yakalandığını ve sorgusunun devam ettiğini söyledi.

Yıldırım Ankara'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Birçok detay var ama sorgu aşamasında olduğu için bu kadarını söylemekle yetinelim... Önemli olan bu failin yakalanmış olmasıdır, arkasındaki iradenin ortaya çıkarılmasıdır. Bu, bizim için önemli bir gelişmedir" dedi.

Yeni yılın ilk saatlerinde Reina gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda çoğu yabancı uyruklu 39 kişi yaşamını yitirmiş, 71 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı, yaptığı bir açıklamayla IŞİD üstlenmiş ve Türkiye'nin Suriye'deki operasyonları devam ettikçe benzer saldırıların düzenleneceği tehdidinde bulunmuştu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, Pazartesi akşamı zanlının kaldığı tespit edilen Esenyurt'taki bir adrese operasyon düzenledi.

Anadolu Ajansı (AA), Abdülgadir Masharipov isimli Özbek vatandaşı zanlı ile birlikte dört kişinin daha gözaltına alındığını, bunların Kırgız uyruklu bir erkek ile Mısır, Senegal ve Somali uyruklu üç kadın olduğunu duyurdu.

Ajansa göre operasyon, Reina saldırganını yakalamak için İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan 1.000 kişilik özel ekibin çalışması sonucu gerçekleşti.