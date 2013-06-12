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İstanbul Valisi Mutlu: Sade halkımız alanı terk etsin

Vali Hüseyin Avni Mutlu, Twitter hesabından Taksim Meydanı'ndaki müdahaleyle ilgili mesajlar yayınladı

12 Haziran 2013 00:14

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu Twitter üzerinden, "Marjinal grupların Atatürk K.M'inde bekleyen polise yoğun saldırısı sonucu yeniden çatışma oluşmuştur. Alandaki sade halkımızın marjinal gruplardan ayrışarak alanı tamamen terk etmesini özellikle rica ediyorum. Bu önemli talebin halkımızca herkesin güvenliği nedeniyle yerine getirmesi önemlidir. Bizleri marjinal gruplarla mücadele noktasında, bu suretle desteklediniz. Teşekkür ediyorum. Kaygılanmayınız" dedi.

Taksim Meydanı'nda polis, Atatürk Anıtı çevresindeki bekleyişini sona erdirerek Atatürk Kültür Merkezi'nin önüne çekildi. Polisin çekilmesiyle birlikte bazı gruplar, tekrar anıta bayrak ve flama astı. Göstericiler sabah saatlerinde molozları taşımak için meydana gelen kamyonu da ele geçirip hareket etti. Taksim Meydanı'ndaki kalabalık gittikçe artarken saat 20.15'te meydan karıştı. Polis eylemcilere gaz bombaları ve tazyikli suyla müdahale etti.

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