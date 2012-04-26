İstanbul Valisi Mutlu: Olay çıkarsa Taksim’e izin vermem

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Taksim’deki 1 Mayıs kutlamalarında polisin meydanda güvenlik önlemleri alacağını söyledi. Olay çıkmaması konusunda katılımcıları uyaran Mutlu “Bir daha Taksim'e izin vermem” dedi.

Vali Mutlu, kutlamaların Taksim Meydanı’nda yapılabilmesi için gerekli izni vereceklerini söyledi.

Vali Hüseyin Avni Mutlu, “1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda emekçilerimizin ve işçi kardeşlerimizin bu özel gününde, Taksim Meydanı'nında milletimizin üzüntüsüne sebebiyet verecek, milli hassasiyetlerimizi rencide edecek, Taksim'de anıt çevresinde ve anıtta birtakım olumsuz ve bizleri rahatsız edecek görüntüler verildiği takdirde, Taksim'de kutlama konusunda yeni bir karar alabilirim” dedi.

Vali Mutlu, geçen yıl yaşanan olumsuzlukları bildiklerini ifade ederek, bunun için de güvenlik güçlerinin tedbirlerini Cumhuriyet Anıtı çevresinde alacaklarını ifade etti.

Hüseyin Avni Mutlu, şunları söyledi:

“Gerekli hassasiyetleri göstermeleri ve meydana gelecek gruplar içindeki birtakım aşırı marjinal grupların, kişilerin yapacağı hareketlere karşı kendilerinin de tedbir almalarını ve polisimizle, devletin güvenlik birimleriyle en ufak bir sürtüşmeye girmemelerini özellikle de söyledim.

Bütün bunlara rağmen, aldığımız güvenlik tedbirlerine, koruma tedbirlerine karşılık meydanda en ufak bir sıkıntı yaşanırsa, kardeşlerimizin, işçilerimizin hakkı olan bu bayramın kutlanmasında Taksim dışında başka yerlere izin vermeye başlarım. Bir daha Taksim'e de karşılığı ne olursa olsun izin vermem.”

Geçen yıl bazı istenmeyen olaylar yaşandığını belirten Mutlu, “Bu tür terbiyesizliklere, bu tür ahlaksızlıklara, milli hassasiyetlerimize, Ata'mıza, bayrağımıza, haysiyetimize, onurumuza el uzatacak hareketlere müsaade etmem” dedi.

Kutlamalarla ilgili sendika görevlilerini uyardıklarını ifade eden Vali Mutlu, şöyle konuştu:

“Herkes sorumluluk içinde görevini ve kutlamasını yapacak. 'Ben sadece meydana çıktım, kutlama yapıyorum, bunun dışındakilere karışmam' demeyecek. Herkes kendi sorumluluğunu, tedbirini alacak. Bu tedbir çerçevesinde biz de kendi tedbirimizi alacağız. Ancak benim orada almış olduğum tedbirleri, emniyet güçleriyle bir çatışmaya, bir sıkıntıya getirecek olurlarsa, bundan sonra 1 Mayıs'ta herhangi bir gösteriye müsaade etmem, bunu şimdiden ilan ediyorum. O nedenle marjinal grupların yanlış hareketlerine kimse fırsat vermesin.”