İstanbul Valisi Mutlu: Müdahale, normal bir müdahaledir

T24 - İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, İstanbul'da son günlerde yaşanan olaylara yönelik basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Dün DİSK Başkanı Süleyman Çelebi'nin de aralarında bulunduğu bir grubun Davutpaşa'daki Otağ-ı Hümayun'a yürümek isterken polisin müdahalesiyle engellenmeleri üzerine yaşanan arbedeye ilişkin Vali Mutlu, "Buraya gelerek protesto etmeyi arzu eden, fikirlerini beyan etmek isteyen, sayın genel başkanın da içinde bulunduğu bir grup işçi. İşçilerin yanı sıra bir grup üniversite öğrencisi de aynı noktaya gelmiş. Daha önceki olaylara da iştirak etmiş, bu olayların da adeta ateşini fitilleyen bir grup. Yürümek istemişler. Bununla ilgili olarak kendilerine gerekli uyarılar yapılmış olmasına rağmen, polisin dağılmaları yönünde ısrarlı beyanlarına rağmen kısa süreli bir ardebe yaşandı. İfade edildiği gibi gaz kullanılmadı. Birkaç polis memurumuzun müdahalesi. Müdahale, normal bir müdahaledir. Bu tür tartışmaları ortamlarda her zaman sıkıntılar yaşanabilir. Kesinlikle sayın genel başkan ve işçilere yönelik müdahale olmamıştır" diye konuştu.



Cemevine saldıranlar terör örgütü sempatizanları

Mutlu, Başakşehir Şahintepe Mahallesi'ndeki Velibaba Cemevi'ne yapılan saldırının sorulması üzerine "Bunu yakından takip ediyoruz. Orada üzücü hadiseler maalesef oldu. Ama vatandaşlarımız fevkalade sağ duyuludur. Biz gerekli görüşmeleri yaptık. Olayın nasıl geliştiği, bu boyuta nasıl ulaştığı araştırılıyor. Olayları kaşımak isteyecek provokasyonlar çıkabilir. Bunlara karşı dikkatli olmalıyız" dedi.

Aynı konuya ilişkin olarak Emniyet Müdürü Çapkın da, "Terör örgütü sempatizanları olduğunu öğrendik" açıklamasına bulundu.



Yılbaşı için yoğun tedbir alınacak

Ankara'da yapılan geleneksel Garnizon Koşusu'nun, Valilik genelgesiyle "hayatı olumsuz etkilediği" gerekçe gösterilerek güzergah tahsis edilmemesinden dolayı bu yıl yapılmayışı hatırlatılan ve İstanbul'da törenlerin gerçekleştiği Vatan Caddesi için de böyle bir uygulama yapılıp yapılmayacağını sorulunca Mutlu, Vatan Caddesi'nin resmi geçit törenlerine kapatılması yönünde alınan bir karar olmadığını söyledi. Mutlu, Fatih bölgesinde öğrencilere kimlik araması yapılacağı yönündeki kararın sorulması üzerine de "Konuyu ben de basından takip ettim. Bir değerlendiririz, bakarız. Nasıl uygulanacak. Kimsenin hürriyetini kısıtlayıcı bir şey değildir. Öğrencilerimizin eğitimlerini huzurlu bir ortamda sürdürebilmelerine yöneliktir" dedi.

Yılbaşı kutlamalarına yönelik tedbirleri de değerlendiren Mutlu, "Yoğun kutlamaların olduğu bölgelerde etkinliklere göre tedbirlerimizi alacağız. İnsanlar oraya eğlenmek için gidiyor. Vatandaşlarımızın eğlenmeleri için her türlü önlem alınacak. Her zamankinden daha yoğun tedbirler alınacak" derken, Çapkın ise, "Geçen sene bir taciz olayı yaşanmadı" dedi.



