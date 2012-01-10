-İstanbul Valisi Mutlu Galatasaray Kulübü'nü ziyaret etti İSTANBUL (A.A) - 10.01.2012 - İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Galatasaray Kulübü'nü ziyaret etti. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Vali Mutlu, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette yaptığı açıklamada, Başkan Aysal ve yöneticilerin kendisini ziyaret ettiğini hatırlatan Hüseyin Avni Mutlu, ''Ben de bugün ziyaret etmek suretiyle bir 'merhaba' demeyi arzu ettim. Güzide bir kulübümüz Galatasaray. Tabii her zaman başarılarıyla iftihar ediyoruz. Gerek Türkiye'de futbol liginde, gerekse yurt dışında yapmış olduğu müsabakalarda her zaman üst seviyelerde mücadele etmiş örnek bir spor kulübümüz. Ümit ediyorum bu başarı tablosunu arttıracaklardır. Sayın başkana da yeni yönetimiyle birlikte başarılar diliyoruz'' dedi. Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal ise şunları söyledi: ''Biz kulüp yöneticileri, kendimizi kamu hizmetinde görüyoruz ve elimizden geleni kamunun menfaatleri yönünde yapıyoruz. Ama arkamızda Sayın Valimiz gibi kamunun birinci dereceden temsilcilerinin bizi yüreklendirmesi de bizim başarımızda çok önemli bir katman oluyor. Onun için bugün son derece mutluyuz. Bu kadar işleri güçleri arasında zaman ayırmaları hakikaten büyük fedakarlık. Hassasiyetleri sebebiyle hepimiz son derece duygulandık.'' Ziyarette Aysal, Vali Mutlu'ya Galatasaray Kulübü adına bir plaket verdi.