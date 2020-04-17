İstanbul Valisi: Maske dağıtımının kapsamı genişleyecek

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sokağa çıkma yasağı sürecinde alınacak önlemleri açıkladı. Yerlikaya bazı meslek odalarına maske dağıtımının bugün gerçekleşeceğini belirterek, "Maske dağıtımının kapsamı genişleyecek" dedi.

Yerlikaya, "16,5 milyonu aşkın nüfusa sahibiz. İstanbul genelinde devletimizin tüm kurumları, yerel yönetimlerimiz, meslek odaları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, özellikle sağlık çalışanlarımız hepimiz büyük bir kararlılıkla mücadele ediyoruz, etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Yerlikaya, "Salgınla mücadele en önemli hususlardan biri maske kullanmaktır. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla tüm vatandaşlarımıza maskeleri ücretsiz olarak veriyoruz. Maske dağıtımında PTT’lerimiz aktif rol üstleniyor. İstanbul genelinde bugüne kadar PTT şubelerimiz 500 bin maskeyi evlere teslim etti. Eczanelerimizden 7,5 milyon maske vatandaşlarımız tarafından vatandaşlarımız tarafından teslim alındı; bu akşam 10 milyonu geçeceğiz inşallah. Bugün yeni bir uygulamaya başlıyoruz; İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne 100 bin, Pazarcılar Odamıza 150 bin, Taksiciler Odamıza 200 bin, Fırıncılar Odamıza 150 bin, Su Satıcıları Odamıza 10 bin, HAVAŞ çalışanlarına 200 bin, Emlak Konut şantiyetiyelerinde çalışan işçi kardeşlerimize 150 bin, Bayrampaşa ve Kadıköy gıda hâllerine 150 bin olmak üzere toplam 1 milyon 150 bin maskeyi bugün teslim ediyoruz. 8 organize sanayi bölgemize ve öncelikli sektörlerde bulunan 3 bin 34 firmamıza 4 milyon 26 bin maskenin dağıtımına bugün başladık." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, "Bu dağıtımların kapsamı genişleyecek, düzenli olarak yapılacak. 17 lisemizde günü 500 bin maske üretimi başladı. Meslek liselerimiz öğretmen ve öğrencilerimiz gönüllü olarak bu mücadelede yer alıyor. Okullarımızın ürettiği maske, medikal ürünlerin detaylarını haftaya ayrıca sizlerle paylaşacağım. Cumhurbaşkanlığımızın kolonya ve maske paketlerini de 65 yaş üstü büyüklerimize ulaştırmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar 926 bin paketi teslim ettik. Geri kalanı da yakın zamanda tamamlıyoruz." bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, "Sağlık çalışanlarımız mücadelenin en ön saflarında. Gece-gündüz demeden çalışıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Sağlık çalışanlarımızın konaklaması için otel, misafirhane, sosyal tesis ve yurtlarda 5 bin 720 odayı onların hizmetine sunduk. Şu an 4 bin 924 sağlık çalışanımız bu imkanı kullanıyor. Özel sektörümüze, tüm kurum ve kuruluşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarının ulaşımına destek veriyoruz. Tüm sağlık çalışanlarımıza seve seve şükran hisleriyle destek vermeye devam edeceğiz. Vefa Sosyal Destek ekiplerimiz 326 bin vatandaşımızın çağrısına cevap verdi. 310 bin vatandaşımızın temel ihtiyaçlarını evlerine teslim ettik. 17 bin hemşehrimizin de bilgi talebini karşıladık.Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında bin TL ve merkezi devlet yardımları olarak bilinen 65 yaş üstü maaşları, engelli maaşları, elektrik tüketim desteği, dul maaşı, asker aylığı alan ailelerimizin maaşları olmak üzere 123 bin vatandaşımıza evinde maaş ödemelerini yaptık. PTT’nin tüm çalışanlarına, bekçimize, jandarmamıza, polisimize, Vefa’da görev alan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum." bilgisini paylaştı.

Yerlikaya yarın uygulanacak sokağa çıkma yasağına ilişkin şunları kaydetti:

Geçen hafta olduğu gibi İstanbul genelinde bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı başlıyor. Marketler bugün 21.00’e kadar açık. Alışverişini lütfen son ana bırakmayın, hafta sonu tüm fırınlarımız açık. Gazetelerin okurlarına ulaşmasında ve dağıtımında gerekli kolaylıklar sağlanacak. Sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafe ve maske kullanıma ilişkin denetimleri en üst seviyede yapacağız. Jandarmamız, polisimiz, sahil güvenliğimiz yine görev başında olacak. Denetimler sıkı sıkıya uygulanacak. Yasak sizi, bizi, ülkemizi, milletimizi korumak için uygulanıyor. Tüm tedbirler salgını kontrol etmek, evde kalma süremizi kısaltmak için. İşi ne kadar sağlam tutarsak o kadar başarılı olacağız. Evinde Kal İstanbul diyorum son olarak.