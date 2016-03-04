Vali Vasip Şahin: İstanbullulardan polisimize ve jandarmamıza yardımda bulunmalarını bekliyoruz

İstanbul Valisi Vasip Şahin CNR Kitap Fuarı'nın açılışına katıldıktan sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İstanbul'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne yapılan saldırıya ilişkin, İstanbulluların endişeye kapılmaması gerektiğini belirten İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Polisimize, jandarmamıza yardım ve destekte bulunmalarını bekliyoruz" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne yapılan saldırıya ilişkin, "Onlar kendilerince güç göstermeye çalışıyorlar ama Allah'ın izni, arkadaşlarımızın çabalarıyla bunlar boşa çıkacaktır, bugüne kadar boşa çıktığı gibi. Bu metotla bir yere varılması mümkün değildir" dedi. Vali Şahin, "Güvenlik kuvvetlerimiz kentteki güven ve sükunu sağlama noktasında azami derecede gayret sarf ediyor. Burada suçluya ya da kötü niyetli insanlara ülkemizin huzur ve güvenliğine kast eden teröristlere karşı gerekli her türlü cevabı vermek, yakalayıp adli mercilere teslim etmek zaten bizim görevimiz” dedi. İstanbullular'ın endişeye kapılmaması gerektiğini belirten Vali Şahin, "Polisimize, jandarmamıza yardım ve destekte bulunmalarını bekliyoruz.



Şu anlamda yardım ve destek diyorum, kendilerince şüpheli gördükleri herhangi bir husus ya da kişi görürlerse konuyu bizlerle paylaşırlarsa daha rahat müdahale etmiş oluruz" diye konuştu.Bayrampaşa'daki saldırının ardından gün içinde polisekiplerine yönelik diğer saldırıları da değerlendiren Şahin, şunları kaydetti:



"Onlar kendilerince güç göstermeye çalışıyorlar ama Allah'ın izni, arkadaşlarımızın çabalarıyla bunlar boşa çıkacaktır, bugüne kadar boşa çıktığı gibi. Bu metotla bir yere varılması mümkün değildir. Bu ülke bu tür saldırlarla ve hareketlerle sarsılacak kadar köksüz değildir. Bunun ancak kendilerine zararı olur. İstanbul'da elimizdeki imkan ve personel kapasitesi doğrultusunda her türlü önlemi alıyoruz. Zaman zaman birtakım ek tedbirler alınması gerekebilir."