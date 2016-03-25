Vali Şahin: İstanbul, dünyanın diğer metropolleri kadar güvenli

İstanbul Valisi Vasip Şahin, "İstanbul, dünyanın diğer metropolleri kadar güvenli. Bundan kastımız da şu, dünyanın hiçbir noktası artık terör tehdidinden yüzde 100 beri değildir, uzak değildir" dedi.

Sputnik’in haberine göre, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ı ziyaret etti. Beyoğlu Belediye Binası'nda gerçekleşen ziyaretin ardından Vali Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş ve Belediye Başkanı Demircan, İstiklal Caddesi boyunca yürüyerek esnafı ve vatandaşları selamladı. Şahin, Topbaş ve Demircan, canlı bomba saldırısının gerçekleştirildiği yere de karanfil bıraktı.

Daha sonra bir pastanede oturan Şahin ile Topbaş, bir süre sohbet etti. Sohbette terörün hiçbir ayrım yapmadan insanlığı hedef aldığını vurgulayan Şahin, "İstanbul, dünyanın diğer metropolleri kadar güvenli. Bundan kastımız da şu, dünyanın hiçbir noktası artık terör tehdidinden yüzde 100 beri değildir, uzak değildir. Maalesef terör tehdidi asimetrik bir şekilde gelişmekte hiçbir etik değer hiçbir ahlaki değer hiçbir inanç ya da etnisite ayrımı yapmadan ve bu değerleri göz önünde tutmadan, her türlü sivil hedefe saldırma gibi bir insanlıkdışı bir politika izliyorlar. Dolayısıyla bizlere düşen birincisi dikkatli olmamız, hep söylüyorum, dikkatli olacağız, sükunetle hareket edeceğiz, sağduyuyla hareket edeceğiz ama paniğe kapılmayacağız. Çünkü istenen şey halkın vatandaşın ya da diğer ülkelerde toplumların paniğe kapılması…" şeklinde konuştu.

Dünyada da teröre karşı bilincin oluşmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Vasip Şahin, şunları kaydetti:

"Henüz daha yeterli seviyede değil ama biz vatandaşlar olarak, esnaf olarak, yönetenler olarak hep birlikte omuz omuza vererek, birbirimize dayanarak hayatı durdurmayacağız, devam ettireceğiz. Günlük hayatımıza devam edeceğiz. Biz zaten hep ifade ediyoruz, hem güvenlik anlamında hem diğer anlamda bütün tedbirlerimizi azami derecede üst düzeye çıkardık. En yüksek seviyede tedbirler almaya çalışıyoruz ama bu olaylar oluyor mu? Evet oluyor… Burada bizim dikkatle takip etmemiz gereken şey belki mevcut tedbirlerimizi yeniden gözden geçirmek ama bu oluyor diye de hayatımızı hiçbir şekilde normalin dışına çıkarmayacağız. Hep beraber bu mücadeleyi vereceğiz. Gerek yerel yönetimler olarak sizler, gerek bizler, gerekse esnafımız, sivil toplum kuruluşlarımız bu konuda terörün hangi çeşidi olursa olsun hiçbir tereddüt, hiçbir duraksama olmaksızın dayanışmamızı, bağlılığımızı daha sağlamlaştıracağız, daha sıkılaştıracağız. Birbirimize verdiğimizi selamı daha da artıracağız, daha da hemhal olacağız. Terör bu tür olayların bize ve birliğimize yönelik olarak kast ettikleri şey aslında bizim birbirimize olan bağımızdır, dostluğumuzdur."

Terör tehdidi nedeniyle aldıkları ihbar sayısında da büyük artış olduğunu belirten Vali Şahin, hassasiyet için vatandaşlara teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş ise Beyoğlu'nda saldırının ardından hayatın normale döndüğünü kaydederek, "İlk iki gün tedirginlik yaşandı ama vatandaşlarımız, yurttaşlarımız teröre pabuç bırakmama adına normal yaşamını devam ettiriyorlar ve bu duruşu sergiliyorlar. Hayat devam ediyor. Tabii ki lanetliyoruz. Terör yüzünü, her tarafta o çirkin yüzünü gösteriyor. Dünyanın başka yerlerinde de sadece Türkiye'de, İstanbul'da değil… Brüksel'de de gördük. Tabii ölenlerin acılarını paylaşıyoruz, hayat bir şekilde durmadan devam ediyor" diye konuştu.