T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul Valisi, Gezi'de iki kişinin gözünü kaybetmesiyle ilgili 16 polise soruşturma izni vermedi

Aydın Aydoğan ve Erdal Sarıkaya gözlerini kaybetmeleriyle ilgili şikayetçi olmuştu

06 Mayıs 2016 11:25

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Gezi protestolarında gaz fişeğiyle yaralanan Aydın Aydoğan ve bir gözünü kaybeden Erdal Sarıkaya’nın şikâyeti üzerine isimleri belirlenen 16 polis hakkında kasıt olmadığı gerekçesiyle soruşturma izni vermedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu, 20 Ekim 2015’te İstanbul Valiliği’ne yazı yazarak, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli 16 polisin ismini vermişti. Listede, gaz tüfeğini kullanan ancak ismi tespit edilemeyen bir memur da vardı. Savcılık, polisler hakkında “zor kullanma yetkisini aştıkları” gerekçesiyle soruşturma izni istemişti. Aydoğan ve Sarıkaya’nın suç duyuruları ise aynı dosyada birleştirilmişti. Valiliğin incelemesi 22 Şubat 2016’da sonuçlandı.

 

‘Yasal sınırlar içerisinde’

 

Cumhuriyet'ten Hilal Köse'nin haberine göre, Vali Şahin’in imzasının olduğu kararda, Taksim Meydanı’nın, Gezi Parkı eylemleri sırasında olayların en yoğun yaşandığı yerlerden biri olduğu belirtildi. Gaz fişeği kullanan polislerin 2559 sayılı PVSK’nin 16. maddesi hükmü gereğince görevlerini yerine getirdikleri ifade edildi. Şartların oluşması üzerine, görevli personelin, kanunların verdiği yetkiyi kullanarak ‘kanunsuz eylem ve yürüyüş’ yapan gruba yasal sınırlar içerisinde müdahalede bulundukları, eylemleri önlemek amacıyla herhangi bir kasıt olmaksızın eylemcilere gaz fişeği attıkları savunuldu.

Atılan gaz fişeğinin, bahse konu yerde şahısların yaralanmasına sebebiyet verme ihtimalinin olduğu belirtilerek, “Şikâyetçi şahısların, görevli polis memurlarının attığı gaz fişeği neticesinde yaralandığını delillendirebilecek somut, teşhise uygun isim, şahıs, şahit veya delil ortaya koyma imkânının olmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle adı geçen görevlilerin kusurulu olduklarının tespit edilemediği anlaşılmıştır” dendi. Vali Şahin, 4483 sayılı memurların yargılanmasına dair yasaya göre 16 polis memuru hakkında soruşturma izni vermedi.

ETİKETLER

gezi parkıtaksimpolissoruşturmaizin vermedihaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24