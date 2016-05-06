İstanbul Valisi, Gezi'de iki kişinin gözünü kaybetmesiyle ilgili 16 polise soruşturma izni vermedi

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Gezi protestolarında gaz fişeğiyle yaralanan Aydın Aydoğan ve bir gözünü kaybeden Erdal Sarıkaya’nın şikâyeti üzerine isimleri belirlenen 16 polis hakkında kasıt olmadığı gerekçesiyle soruşturma izni vermedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu, 20 Ekim 2015’te İstanbul Valiliği’ne yazı yazarak, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli 16 polisin ismini vermişti. Listede, gaz tüfeğini kullanan ancak ismi tespit edilemeyen bir memur da vardı. Savcılık, polisler hakkında “zor kullanma yetkisini aştıkları” gerekçesiyle soruşturma izni istemişti. Aydoğan ve Sarıkaya’nın suç duyuruları ise aynı dosyada birleştirilmişti. Valiliğin incelemesi 22 Şubat 2016’da sonuçlandı.

‘Yasal sınırlar içerisinde’

Cumhuriyet'ten Hilal Köse'nin haberine göre, Vali Şahin’in imzasının olduğu kararda, Taksim Meydanı’nın, Gezi Parkı eylemleri sırasında olayların en yoğun yaşandığı yerlerden biri olduğu belirtildi. Gaz fişeği kullanan polislerin 2559 sayılı PVSK’nin 16. maddesi hükmü gereğince görevlerini yerine getirdikleri ifade edildi. Şartların oluşması üzerine, görevli personelin, kanunların verdiği yetkiyi kullanarak ‘kanunsuz eylem ve yürüyüş’ yapan gruba yasal sınırlar içerisinde müdahalede bulundukları, eylemleri önlemek amacıyla herhangi bir kasıt olmaksızın eylemcilere gaz fişeği attıkları savunuldu.

Atılan gaz fişeğinin, bahse konu yerde şahısların yaralanmasına sebebiyet verme ihtimalinin olduğu belirtilerek, “Şikâyetçi şahısların, görevli polis memurlarının attığı gaz fişeği neticesinde yaralandığını delillendirebilecek somut, teşhise uygun isim, şahıs, şahit veya delil ortaya koyma imkânının olmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle adı geçen görevlilerin kusurulu olduklarının tespit edilemediği anlaşılmıştır” dendi. Vali Şahin, 4483 sayılı memurların yargılanmasına dair yasaya göre 16 polis memuru hakkında soruşturma izni vermedi.