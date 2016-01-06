İstanbul Valisi: Çocuklar, cevaplayamayacağınız derecede zeka ürünü espriler yapıyor

İstanbul Valisi Vasip Şahin, sosyal medyada hakkında yazılanları fazla takip edemediğini söylerken, “Gençlerimiz çok esprili, çok zeki nükteler yapıyorlar. Bazen cevaplayamayacağınız derecede zeka ürünü espriler yapıyorlar” dedi.

Medya Birliği’nin sorularını cevaplayan Şahin’in açıklamaları şöyle:

Sosyal medyada hakkınızda yazılanları takip ettiğiniz oluyor mu? Okuduklarınızdan unutamadığınız bir tweet var mı?

Twitter’a çok fazla vakit ayırıp bakamıyorum. Zaman zaman dostlarımın ikazlarıyla ya da denk geldiğinde bakıyorum ve çocuklar gerçekten de çok sevimli ve zekice tweet’ler yazıyorlar. Gençlerimiz çok esprili, çok zeki nükteler yapıyorlar. Bazen cevaplayamayacağınız derecede zeka ürünü espriler yapıyorlar. Bir tanesi mesela “öğrenci çantasını hazırlamış Ya Vasip demiş” bizi gülümsetmişti.

Sosyal medyada size yazılan sorunlar ile ilgili herhangi bir müdahaleniz oluyor mu?

Halkımızın yazdığı sorunları takip ediyoruz. Gerektiğinde ilgili kurumlara talimat vererek sorunların çözümü üzerine çalışıyoruz.

Sizin için yapılan kar tatili caps’leri hakkında ne söylemek istersiniz?

Aklımda kalan tweet’lerden birinde bir fotoğraf galiba şöyleydi: ‘Öyle bir bakışı var ki sanki tatil edecek’ diye fotoğrafımın altına yazı yazmışlar. Bu çok hoşuma gitmişti. Tatil tabii ki öğrencilerin çok hoşuna giden bir durum. Ama bizim önceliğimiz öğrencilerimizin eğitimi. Onların bir gün bile eğitimlerinden geri kalmasını kesinlikle istemiyoruz. Şartlar dahilinde eğitimin devam etmesine gayret ediyoruz.

Çocuklarımız tabi tatilden çok mutlu oluyorlar. Ama biz çocuklarımızın eğitim öğretim hayatının aksamaması için her gün öğrenecekleri yeni bilgilerden geri kalmamasını önemsiyoruz. Biz o tatili alırken, öncelikle meteorolojik verileri dikkate alıyoruz. Yüzde 90’ların üzerinde tahmin yeteneğine sahip. Onu dikkate alarak, olabildiğince güne yakın saatleri, akşama doğru da anlık tahmin yapabiliyorlar.

Tabii hepimiz öğrenci olduk. Tatil fikri, tatilin kendisi öğrenci olarak çok hoşumuza gider, ancak ileriye dönük olarak baktığımızda, eğitimde ne kadar zaman geçirilirse o kadar faydalı olur.

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