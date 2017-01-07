İstanbul Valisi: An itibariyle İstanbul'da kapalı yol yoktur

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul'da köprüler ve ana arteller dahil olmak üzere otoyolların trafiğe açık olduğunu belirterek "Sürücülerin kural ve ikazlara uymalarını rica ediyorum" dedi.

Vali Şahin Twitter hesabından, "An itibariyle İstanbul'da köprüler, ana arterler, otoyollar, metrolar trafiğe açık. Sürücülerin kural ve ikazlara uymalarını rica ediyorum" açıklamasını yaptı.

Şahin, pazartesi günü İstanbul'da okulların açık olup olmayacağına dair bir açıklamada bulunmadı.

9 Ocak Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmemesine güncel meteorolojik raporların ışığında karar verilmesi bekleniyor.