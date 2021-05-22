İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Kontrol noktasında görevli bekçimiz Kansu Turan, "Dur" ihtarına uymayan bir aracın çarpmasıyla şehit düştü

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kişisel sosyal medya hesabından bekçi Kansu Turan'ın "dur" ihtarına uymayan bir aracın çarpması sonucu şehit düştüğünü açıkladı. Yerlikaya, "Acımız büyük. Kahraman Şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailemize sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

Ali Yerlikaya, "Küçükçekmece ilçemizde kontrol noktasında görevli bekçimiz Kansu Turan, 'Dur' ihtarına uymayan bir aracın çarpmasıyla şehit düştü. Acımız büyük. Kahraman Şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailemize sabır ve başsağlığı diliyorum. Gece Kartalımızın ruhu şâd, makamı âli olsun" diye yazdı.