İstanbul Valisi: 15-18 yaş arası gebeliklerde bildirim, şiddet ve baskı varsa zorunlu

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nde yaşanan hamile çocuk skandalına ilişkin yaptığı açıklamada "15 yaş altı gebelikte kanunen bildirmek zorundayız, tamamı bildirilmiş. 15 yaş üstü ve 18 yaş altı gebelikte cebir, şiddet baskı var ise bunların bildirilmesi zorunlu" dedi.

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2017’nin ilk 5 ayında, 39’u Suriyeli, 38’i 15 yaşından küçük 115 çocuğun hamile olduğunu polise bildirmedi. Olay, hastanede görev yapan sosyal hizmet uzmanı Ş.İ.N.’nin, 1 Temmuz 2001 doğumlu bir çocuğun hamile olduğuna ilişkin kayıtların hastane sisteminde ve sosyal hizmet biriminde tutulmadığını fark etmesiyle ortaya çıktı. Valiliğin daha sonra başhekim hakkında soruşturma izni vermediği, durumu fark eden sosyal hizmet uzmanının da 2 kere görevinden uzaklaştırıldığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan İstanbul Valisi Vasip Şahin de, soruşturma izni verilmemesine dair yaptığı açıklamada "Kararımız idari, itiraz edilebilir" dedi ve şunları söyledi:

"Birçok şey birbirine karıştırılıyor. Bunlar idari ve hukuki süreçler. Hastane idaresi ve valiliğimiz ciddi araştırmalar yapmışlar. 15 yaş altı gebelikte kanunen bildirmek zorundayız, tamamı bildirilmiş. 15 yaş üstü ve 18 yaş altı gebelikte cebir, şiddet baskı var ise bunların bildirilmesi zorunlu. Diğerleri şikayete tabi. Biz de buna göre karar verdik. Bizim verdiğimiz karar idari bir karardır. Yasa gereği, taraflar mağdur ya da şikayetçi tarafından, cumhuriyet savcılarımız tarafından bölge idare mahkemelerine tekrar itirazen götürülür ve orada incelenir. Bizim verdiğimiz karar bölge idare mahkemesi tarafından inceleniyor, oradan çıkan neticeye göre tekrar hukuki bir nitelik kazanacaktır. Ya bizim kararımız onanacaktır ya da bizim kararımız kaldırılarak yargılamanın önü açılacaktır. Dün Cumhuriyet Başsavcılığı'mız açıkladı bu konuyla ilgili zaten Cumhuriyet Başsavcılığımız resen bunun memur yargılaması hukukuna tabi olmadığını düşünerek ekim ayında soruşturma açmış. Devletimiz idaresi ve yargısıyla bir bütündür. Yargı zaten harekete geçmiş durumda. Kamuoyunda bunların takibi yapılmıyor algısı oluşmasın. Arkadaşlar gayretle görev yapmaya çalışmışlar bir takım eksikler yanlışlar var ise bunların da değerlendirmeleri yapılır. Kim ne kadar sorumluysa karşılığını görür mutlaka. "