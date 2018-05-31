İstanbul Valiliği'nin işgal davasında karar-1

Serpil KIRKESER / İstanbul,(DHA)

15 Temmuz darbe girişimi gecesi İstanbul Valiliği\'ni işgal girişiminde bulunan 12\'si tutuklu 14\'ü rütbeli 90 askerin yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti \"Anayasayı ihlal\" suçundan 8 sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. 2 sanığın da dosyasının ayrılmasına karar veren mahkeme heyeti, aralarında erlerinde bulunduğu 80 sanığın da suçların kasıt unsurları itibariyle oluşmadığı anlaşıldığından ayrı ayrı beraatlerine karar verildi. Karar oybirliğiyle alındı.