İstanbul Valiliği'nden yağış uyarısı: Özel araçla trafiğe çıkmayın!

İstanbul Valiliği'nden yağış uyarısı geldi. Valilik, "Bugün ilimiz yoğun yağış aldığından ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması rica olunur" dedi.

Dün gece başlayan ve sabah saatleri itibariyle şiddetini arttıran sağanak yağmur nedeniyle İstanbul adeta karanlığa gömüldü. İşe gitmek için evlerinden çıkan bazı vatandaşlar sağanak yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağışla beraber çakan şimşekler gökyüzünü ve şehri aydınlattı. Su birikintilerinin oluştuğu yollarda yürümekte zorluk çeken vatandaşlar, şemsiye, çanta ve poşetlerle de kendilerini yağmurdan korumaya çalıştı.

Yollar sular altında

Kent genelinde etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle E-5 karayolu ve bazı ara yollar sular altında kaldı. Sağanak sebebiyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşıyor, trafikte aksamalar yaşanıyor. Özellikle alt geçitlerin sular altında kalması nedeniyle bazı araçlar mahsur kaldı.

Metro istasyonlarını da subastı

Aralarında Zeytinburnu'nun da bulunduğu bazı metro istasyonları da yoğun yağıştan etkilendi.