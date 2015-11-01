İstanbul Valiliği'nden plakasız araç açıklaması

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada 6 ilde plakasız araçların tespit edildiği ve yasal işlem uygulandığı açıklandı.

İstanbul Valiliği, oy kullanılan okullar önündeki plakasız araç ihbarlarıyla ilgiliaçıklama yaptı.



Açıklamada şöyle denildi:



"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında ilimizde okul önlerinde plakasız araçların bulunduğuna dair bilgiler yer almaktadır. Valiliğimizce 1 Kasım 2015 Pazar günü saat 16:30 itibariyle; 6 ilçede toplam 6 plakasız araç tespit edilmiş olup, bu araçlar hakkında cezai işlemler uygulanmıştır. Tespit edilen plakasız araç sürücüleri ile ilgili olarak; 5 plakasız araç sürücüsünün oy kullanmaya gelen vatandaş olduğu, 1 plakasız araç sürücüsünün ise sandık kurulunda görevli bir öğretmen olduğu anlaşılmıştır.Konu önemine binaen ilgili kurumlarımız tarafından hassasiyet ile takip edilmektedir"