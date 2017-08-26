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İstanbul Valiliği'nden 'Kurban Bayramı' tedbirleri

Valilik, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda güvenlik birimlerince gerekli emniyet tedbirlerinin alındığını duyurdu

26 Ağustos 2017 01:42

İstanbul Valiliği, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri için gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını ve önlemlerin alındığını bildirdi.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezlerinde, otogar ve toplu taşıma araçlarına ait istasyonlarda, eğlence yerlerinde güvenlik birimlerince gerekli emniyet tedbirlerinin alındığı duyuruldu.

Vatandaşların sağlıklı bir şekilde kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için tedbirlerin alındığı, kurban satış ve kesim yerlerinde gerekli kontrol ve denetimlerin yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık kurumlarında eksiksiz sağlık hizmeti verilebilmesi için yeterli sayıda personel görevlendirilmiş; yangın ve benzeri tehlikelere karşı her türlü hazırlık yapılmış olup, görevli ekipler, bayram süresince teyakkuz halinde bulunacaktır. Telefon arızaları ile elektrik, su, doğal gaz kesinti ve arızalarına karşı ilgili kurumlarca göreve hazır ekipler oluşturulmuştur. Kurban Bayramı öncesi ve süresince vatandaşlarımızın bayramlarını sağlık ve huzur içerisinde geçirmeleri için, kurumlarımızca gerekli tüm hazırlıklar yapılmış ve tüm tedbirler alınmıştır.

Vatandaşlarımız, Kurban Bayramı müddetince ihbar ve şikâyetlerini Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlıklarının Beyaz Masa birimleriyle İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'ne ait olan 0212 453 73 00 numaralı telefona ve 0212 455 43 76 numaralı faksa bildirebileceklerdir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur."

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