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İstanbul Valiliği'nden kar tatili açıklaması

İstanbul Valiliği, 11 Şubat Çarşamba günü okulların tatil edilmesine ilişkin bir karar alınmadığını açıkladı

10 Şubat 2015 19:04

İstanbul Valiliği, 'yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği' ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Çarşamba günü okulların tatil edilmesi ile ilgili Valiliğimizce alınmış bir karar yoktur. Meteorolojik veriler bu akşam değerlendirilecektir" denildi.

İstanbul'da kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte bazı haber siteleri ile birilikte sosyal medyada paylaşılan 'okullar tatil edildi' mesajları üzerine İstanbul Valisi Vasip Şahin, Twitter üzerinden bir açıklama yaptı.

Vali Şahin, 'Çarşamba günü okulların tatil edilmesi ile ilgili', "Valiliğimizce alınmış bir karar yoktur. Meteorolojik veriler bu akşam değerlendirilecektir." dedi.

 

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