İstanbul Valiliği'nden FSM köprüsü uyarısı

FSM Köprüsü'nde yarından 17 Ekim Cuma gününden itibaren, Ocak sonuna kadar sürecek olan onarım çalışması başlıyor. Çalışmalar kapsamında "kedi yolları" yapılacak.

"Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprülerinin Büyük Onarım ve Yapısal Takviyesi" çalışmaları kapsamında FSM Köprüsü'nde "kedi yolları" imal edilecek. Çalışmalar, 17 Ekim-15 Aralık'ta Asya-Avrupa yönü sağ şeritte, 16 Aralık-30 Ocak'ta da Avrupa-Asya yönü sağ şeritte yapılacak, diğer şeritler araç trafiğine açık olacak.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğü I. Bölge Müdürlüğü tarafından kontrolü yapılan ve yüklenici firmaca yapımı devam eden "Boğaziçi ve FSM Köprülerinin Büyük Onarım ve Yapısal Takviyesi" çalışmaları kapsamında FSM Köprüsü'nde kedi yolları imal edileceği belirtildi.

Çalışmaların, FSM Köprüsü'nde 17 Ekim ile 15 Aralık arasında Asya-Avrupa yönü sağ şeritte, 16 Aralık ile 30 Ocak arasında da Avrupa-Asya yönü sağ şeritte yapılacağı, diğer şeritlerin araç trafiğine açık olacağı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Belirtilen tarih aralıklarında her iki yönde, hem Asya-Avrupa Kuzey yönünde hem de Avrupa-Asya Güney yönünde sağ şeritlerin akşam 22.00-06.00 saatleri arasında trafiğe kapatılması öngörülmektedir. Sınav günleri dikkate alınarak sınav saatlerine göre trafik akışı sağlanacak şekilde çalışmalar düzenlenecektir. Ayrıca, FSM Köprüsü'nde yukarıda belirtilen çalışmalar süresince, gündüz trafiğin yoğun olmadığı 10.00-16.00 saatleri arasında malzeme sevkiyatı için 1-2 saat süreyle tek yönde sağ şeridin kapatılması planlanmaktadır. Söz konusu çalışmalar esnasında gerekli tüm emniyet önlemleri alınacak ve trafik işaretlemeleri yapılacaktır."

Açıklamada, sürücülerin yoldaki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerektiği bildirildi.