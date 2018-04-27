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İstanbul Valiliği'nden '1 Mayıs' açıklaması

İstanbul'da 1 Mayıs'ta 26 bin 174 personel görev alacak

27 Nisan 2018 19:56

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 26 bin 174 personelin görev alacağını açıkladı. Metro, metrobüs ve Marmaray gibi ulaşım araçları ile halkın yoğun olarak kullandığı güzergahlarda güvenlik  önlemlerinin alınacağı belirtildi. Kutlamalar nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de kutlanacaktır. Maltepe Miting Alanı’nda gerçekleştirilecek olan kutlamaların huzur ve barış içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik olarak miting alanında ve il genelinde her türlü tedbir en üst düzeyde planlanmış; metro, metrobüs ve marmaray gibi ulaşım araçları ile halkımızın yoğun olarak kullandığı güzergahlarda güvenlik ve trafik tedbirleri alınması öngörülmüştür. Bu kapsamda 26 bin 174 personelimiz bayram kutlamalarında görev alacaktır. Miting öncesi, sırası ve sonrasında ulaşıma kapatılacak yollar ile kullanılabilecek alternatif güzergâhlar ayrıca duyurulacaktır. Vatandaşlarımızdan alınan tedbirlerin uygulanması esnasında kurallara riayet etmeleri ve herhangi bir tahrik ve taşkınlığa prim vermemelerini rica ediyor, işçi ve emekçi kardeşlerimizin  1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz."

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