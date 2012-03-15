İstanbul Valiliği'den erken Nevruz kutlamasına izin yok

T24 - BDP ve DTK'nın pazar günü yapmayı planladığı Nevruz kutlamasına İstanbul Valiliği’nden izin çıkmadı.



İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, BDP'nin pazar günü Zeytinburnu'nda nevruz kutlama talebi ile ilgili olarak, "Pazar günü kutlamaya izin yok. Kutlamalar 21'in de yapılabilir" dedi.

Öte yandan Diyarbakır’da pazar günü yapılacak Nevruz kutlamalarıyla ilgili hazırlıkları inceleyen BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, nevruzun özgürleşmeyi ifade ettiğini söyledi. Diyarbakır’da BDP’nin 18 Mart Pazar günü merkez Bağlar İlçesi’ndeki nevruz alanında kutlayacağı, nevruz etkinlikleri için çalışmalar sürdürülüyor.

Alanda hazırlanan ve yeşil, sarı, kırmızı renklerin hakim olduğu büyük platforma, Kürtçe ve Zazaca kutlama mesajları yazıldı. Platformun üst kısmında Nevruz afişlerinin yasaklanmasına neden olan ’An Azadi, An Azadi’ (Ya özgürlük, Ya özgürlük) sloganının yazıldığı da dikkat çekti. Platformun sol tarafına 2008 yılında Gaziantep’te geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden eski PKK’lı Cihan Deniz ve Hüsnü Ablay’ın fotoğrafları asılırken, sol tarafta ise 1990 yılında Diyarbakır surlarında, 1992 yılında ise İzmir Kadifekale’de kendilerini yakan Zekiye Alkan ile Rahşan Demirel’in fotoğrafları yer aldı.

Nevruz kutlama alanıyla ilgili çevre düzenlemesi devam ederken, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ve partililerle birlikte alana giderek çalışmaları denetledi. Platformun üzerinde ve alanda incelemelerde bulunan Demirtaş, "Halkın rahat bir şekilde nevruz alanına gelip, kutlamalasını yaptıktan sonra dönebilmesi için bütün tedbirler alınıyor" dedi.

Demirtaş, nevruza katılımların her yıl bir öncesi yıldan daha kalabalık olduğunu söyledi. Demirtaş, şunları söyledi:

"Nevruz bütün Ortadoğu halkları gibi Kürtler açısından da özgürlüğü, özgürleşmeyi ifade ediyor. Zulme karşı başkaldırıyı ifade ediyor. Dolayısıyla bu Nevruz’da ortaya çıkacak mesajlar, aslında Ortadoğu’daki bütün siyasi dengeleri, siyasi gidişatı etkileyebilecek bir mesaj olacaktır diye düşünüyoruz."

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir de, nevruz ile ilgili çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüklerini söyledi. Osman Baydemir, "Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere bütün belediyelerimizle, il teşkilatımızla ve Nevruz çalışmaları içerisinde olacak bütün kurumlarla eşgüdüm halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.



