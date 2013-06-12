Salı müdahalesinin bilançosu: 3 polis, 10 gösterici yaralı!

İstanbul Valiliği, sabah saatlerinden itibaren Taksim bölgesinde yapılan müdahalelere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Bugün sabah saatlerinden itibaren Taksim bölgesinde yapılan müdahaleler sırasında bir Polis Memurumuz kasıklarına aldığı darbe nedeniyle Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi’nde, bir vatandaşımız da kafa travması nedeniyle Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat edilmiştir. Her iki yaralımızın da sağlık durumlarında endişe edilecek herhangi bir husus bulunmamaktadır” denildi.

Taksim Meydanı'nda akşam çıkan olaylarda ise üç polis memuru ile 10 gösterici yaralandı. Yaralıların büyük bölümünün biber gazı nedeniyle nefes alma sıkıntısı çektiği ve ilk müdahalelerin ardından evlerine gönderildiği belirtidi.