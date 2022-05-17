İstanbul Valiliği: Son bir haftada 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul Valiliği, son bir haftada 17 bin 116 düzensiz

göçmen yakalandığını duyurdu. Açıklamada, “183 düzensiz göçmenin İstanbul Havalimanı’ndan bu gece ülkelerine geri gönderilmesi planlanmıştır” ifadeleri de kullanıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul’da son bir haftada 17 bin 116 göçmen yakalandığını ve bir kısmının sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı ifade edildi.

Son bir haftada kent genelinde yakalanan 17 bin 116 göçmenin, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürüldüğü kaydedildi.

Göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Diğer illerdeki Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilen ve sınır dışı işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 377 düzensiz göçmen, dün gece saatlerinde ülkelerine geri gönderildi. Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi çalışmaları kapsamında işlemleri tamamlanan 183 düzensiz göçmenin İstanbul Havalimanı’ndan bu gece ülkelerine geri gönderilmesi planlanmıştır." (AA)