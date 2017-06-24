İstanbul Valiliği, Onur Yürüyüşü'nü yasakladı!

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, LGBTİ üyeleri tarafından 25 Haziran Pazar Günü yapılması planlanan "Onur Yürüyüşü"ne, "Vatandaşların ve gezi amacıyla bölgede bulunacak olan turistlerin güvenliği ve kamu düzeni gözetilerek, anılan gün ve öncesi ve sonrasında toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenmesine izin verilmeyeceği" belirtildi.

25 Haziran’da Taksim’de yapılacak Onur Yürüyüşü için Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican, “Devlet eğer müsaade ederse biz müsaade etmeyeceğiz, biz yürütmeyeceğiz” demişti.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazıılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın organları, internet siteleri ve sosyal medyada LGBTİ üyeleri tarafından 25 Haziran 2017 Pazar günü saat 17.00'da İlimiz Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı'nda "Onur Yürüyüşü" adı altında bir yürüyüşe çağrı yapıldığı anlaşılmaktadır.

Söz konusu yürüyüş için çağrı yapılan Taksim Meydanı ve çevresi Valiliğimizce ilan edilen toplantı ve gösteri yürüyüşü alanları arasında bulunmamaktadır. Ayrıca Valiliğimize 2911 sayılı kanun hükümleri uyarınca usulüne uygun bir başvuru yapılmamıştır. Bu arada yine sosyal medya platformlarında bu çağrıya karşı toplumun farklı kesimlerinden çok ciddi tepki gösterildiği görülmektedir.



Valiliğimizce yapılan değerlendirme sonucunda, düzenlenmek istenen yürüyüşün başta katılımcılar olmak üzere vatandaşlarımızın ve gezi amacıyla bölgede bulunacak olan turistlerin güvenliği ve kamu düzeni gözetilerek anılan gün ve öncesi ve sonrasında toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenmesine izin verilmeyecektir. Kıymetli İstanbullu hemşehrilerimizin bu tür çağrılara itibar etmemeleri, Güvenlik güçlerinin bu hususta yapacağı çağrı ve uyarılara riayet ederek yardımcı olmaları önem arz etmektedir."

Onur Haftası Komitesi'nden açıklama

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi, daha sonra yaptığı bir açıklama ile yürüyüşü yasaklamanın anayasaya aykırı olduğunu vurgularken, "Alışın, buradayız, gitmiyoruz" dedi.

Açıklama şöyle:

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası 1993 senesinden beri düzenlenmekte olup, 2002 senesinden beri İstiklal Caddesinde yapılan onur yürüyüşü ile sona ermektedir. Bu sene 15. si düzenlenecek olan İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşüne İstanbul Valiliği web siteleri üzerinden yaptıkları açıklama ile izin verilmeyeceğini açıklamış bulunmaktadır. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı, en temel insan haklarından biri olan ifade özgürlüğünün bir parçasıdır ve gerek anayasal gerek uluslararası sözleşmelerce koruma altına alınmıştır. Bu yasak gerek AİHM içtihatları, gerek uluslararası sözleşmeler, gerek iç hukuktaki kanun ve anayasaya aykırıdır.

Ayrıca yapılan açıklamada Valiliğe 2911 sayılı kanun hükümleri uyarınca usulüne uygun bir başvuru yapılmadığı söylenmiştir. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası ekibi olarak 5 Haziran 2017 tarihinde yazılı başvuru yaparak İstanbul Valiliği ile görüşme talebinde bulunmuş olduk. Ayrıca verdiğimiz dilekçe ile onur haftası ve yürüyüş tarihleri ve yürüyüşün planlanan konumu da valiliğe bildirilmiştir.

Valilik açıklamasında "toplumun farklı kesimlerinden çok ciddi tepki gösterildiği" ifadesi lgbti+'ların da bu toplumun bir parçası olduğu gerçeğini göz ardı etmekte. Bundan da önemlisi nefret suçu işleyen grupların ve kişilerin tehditlerini "hassasiyet" adı altında meşrulaştırmaktadır.

“turistlerin güvenliği ve kamu düzeni" ifadeleri ise yıllardır on binlerce kişiyle kutlanan, yurt dışından katılımcıların da olduğu barışçıl yürüyüşü görmezden gelerek barışçıl yürüyüşümüz hakkında farklı bir algı yaratmaya çalışmaktadır.

Umuyoruz ki valilik barışçıl toplanma hakkının yeterli güvenlik önlemleri dahil devlete getirdiği yükümlülüklerin farkına vararak bu kararından vazgeçer ve 25 Haziran Pazar günü 15. İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü için bir kez daha saldırı kararı vermek yerine, toplumu birleştirici, sağduyulu ve insan haklarına saygılı bir tutum alarak, barışçıl ve güven içinde açıklama yapmamız için alan sağlar.

Altını bir kez daha çizmek istiyoruz ki bizler şehrin bir yerinde değil her yerindeyiz, bir gün değil her gün sesimiz çıksın istiyoruz. Bir kez daha diyoruz ki "Alışın, Burdayız, Gitmiyoruz!"

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi