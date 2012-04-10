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İstanbul Valiliği önünde bomba

Fatih'te, İstanbul Valiliği'nin bahçe duvarının yanında bomba bulundu

10 Nisan 2012 12:01

İstanbul Valiliği önüne konulan bomba fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirildi.

İstanbul Valiliği önüne konulan bomba fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirildi.
 
Fatih'te, İstanbul Valiliği'nin bahçe duvarının yanında bomba bulundu.
 
Cağaloğlu Ankara Caddesi üzerinde bulunan İstanbul Valiliği'nin bahçe duvarının yanına bırakılan şüpheli paket, polislerin dikkati sonucu fark edildi.
 
Olay yerine çağrılan bomba uzmanı ekipler tarafından incelenen paket, daha sonra fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirildi.
 
Patlatılan paketin içerisinde bomba olduğu belirtilirken, polis ekiplerinin bombanın türüne ilişkin incelemeleri sürüyor.
 
Polis, olayın ardından valilik çevresindeki güvenlik önlemlerini artırırken, bombayı bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için bölgede geniş çaplı arama başlatıldı. 

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