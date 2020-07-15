İstanbul Valiliği'nin düzenlediği 15 Temmuz töreninde AKP il başkanı krizi

Koronavirüs salgını nedeniyle, İstanbul Valiliği'nin düzenlediği 15 Temmuz anma törenlerine siyasi partilerin il başkanları davet edilmedi. Etkinliğe bir tek AKP İl Başkanı Bayram Şenocak katıldı. CHP ve İyi Parti il başkanları yaşanan duruma tepki gösterdi.

İstanbul Valiliği’nin gerçekleştirdiği 15 Temmuz anma törenlerine siyasi partilerin il başkanları Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında davet edilmemişti. Törenlerde AKP İl Başkanı Bayram Şenocak’ın katılması tepki çekti.

"Sayın Yerlikaya bir açıklama yapacaktır"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepkisi dile getirdi: Geçtiğimiz yıllarda 15 Temmuz resmi törenlerine davet edilir ve il başkanlığımız adına katılım sağlanırken, bu yıl pandemiden ötürü sınırlı katılım nedeniyle siyasi partilerin davet edilmediği bilgisi ulaşmışken konuya dair Sayın Ali Yerlikaya bir açıklama yapacaktır sanırım.

"Ayrımcılığı en sert şekilde kınıyorum"

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da, pandemi dolayısıyla hiçbir il başkanı davet edilmemişken AKP il başkanının törenlerde yer almasını şu sözlerle kınadı:

"Hiçbir il başkanı davet edilmemişken, yalnızca iktidar partisinin il başkanı davet edildiyse; bu durumu ve ayrımcılığı en sert şekilde kınıyorum. Eğer il başkanı, davet edilmediği yere gittiyse, yorum yapmaya çok da gerek yok."