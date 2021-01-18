İstanbul Valiliği'nden uyarı

İstanbul Valiliği vatandaşı zirai dona karşı uyardı. Valilik açıklamasında, 21 Ocak Perşembe sabahına kadar sürecek olan tarımsal faaliyetlerin yapıldığı alanlarda zirai don beklenildiğini belirtti.

Valilik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; 21 Ocak Perşembe günü sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin yapıldığı alanlarda zirai don beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden başlayarak, 21 Ocak Perşembe sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgemizde orta, yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."