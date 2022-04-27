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İstanbul Valiliği'nden Taksim'deki Gezi davası protestosuyla ilgili açıklama: 51 kişi gözaltına alındı

27 Nisan 2022 00:32

İstanbul Valiliği, Taksim Meydanı'ndaki 'Gezi davası' protestoları ile ilgili bir açıklama yaparak 51 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"Beyoğlu İlçemizde akşam saatlerinde yapılan basın açıklaması sonrasında grupta bulunanlardan; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı olarak Firuzağa Meydanı ve civarında toplanan, izinsiz toplu yürüyüş yapan, güvenlik güçlerimizin ikazlarına rağmen dağılmayarak sloganlar atan (51) şahıs yakalanmıştır. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır." (DHA)

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