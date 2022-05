İstanbul Valiliği'nden iki yeni karar: Kamu çalışanlarının idari izini uzatıldı; motosiklet ve elektrikli scooterların trafiğe çıkışı yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, aldıkları iki yeni kararı duyurdu. Yerlikaya, devlet kurumlarında zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli tüm personelin 11 Mart 2022 Cuma günü de idari izinli sayılacağını duyurdu. Yerlikaya, bir sonraki duyuruya kadar bugün saat 19.00 itibariyle motosiklet ve elektrikli scooter kullanımının yasaklandığını açıkladı.

Vatandaşları, "Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım, toplu taşıma araçlarını tercih edelim" diyerek uyaran Yerlikaya, "Bir önemli uyarı daha araçlarınızda mutlaka kış lastiği olsun" dedi.

Vali Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

“Meteoroloji bölge müdürlüğümüzün toplantımızda yaptığı kapsamlı hava tahmin sunumuna göre kuvvetli ve yoğun kar yağışının yol açabileceği olumsuzluklara karşı alınabilecek tüm tedbirlerimizi değerlendirdik. Hemşehrilerimizin başta sağlığı güvenliği huzuru için gerekli tüm idari tedbirlerimizi aldık almaya devam ediyoruz. Olumsuz hava koşulları kar ve buzlanmaya karşı ilgili tüm kurumlarımız 24 saat görevlerinin başındalar. Karayollarımız 1. Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanında bulunan 473 kilometrelik yol ağında 754 personel 209 araç, Kuzey Marmara Otoyolu İCA işletmesi sorumluluk alanındaki 148 kilometrelik yol ağında 215 personel 117 araç Kuzey Otoyolu İşletmesi’ndeki sorumluluk alanındaki 92 kilometrelik yol ağında 170 personel, 73 araç Büyükşehir belediyesi ve tüm ilçe belediyelerinde 22 bin 377 personel 4 bin 457 araç; Jandarma Komutanlığımızda 87 noktada 435 timde görevli 2 bin 554 personel ile gerekli güvenlik tedbirlerini aldık.

Dün bildiğiniz üzere okullarımızda üniversitelerinde gündüz bakım evleri ve kreşlerimizde eğitime 14 Mart’a dek ara verilmiştik. Aynı zamanda güvenlik sağlı k ve ulaşım hizmetleri dışındaki kurumlarımızda görev alan personelin bugün idari izinli sayılmasını kararlaştırmıştık. Sayın İçişleri Bakanımız, Ulaştırma ve Ticaret Bakanımız süreci an be an takip ediyorlar. Gece saat 04.00 itibariyle Trakya ve Anadolu istikametinden İstanbul’a seyahat eden TIR ve kamyonların şehre girişini, şehir içindekilerin ise trafiğe çıkışını durdurduk. Meteoroloji’den aldığımız veriler ışığında bu araçların bugün sabah saat 10.40 itibariyle kontrollü bir şekilde geçişlerine izin verdik. Hava koşulları müsaade ettiği sürece geçişlere izin vereceğiz. Tüm sürücülerimize hayırlı yolculuklar diliyoruz.

Gece boyunca otoyol hizmetleri ve park alanlarında suyunu sıcak çorbasını eksik etmeyen Kızılay’ımıza da gönülden teşekkür ediyorum.

Birkaç gün daha devam edeceği belirtilen bu olumsuz hava koşulların gerektirdiği tedbirleri bilimsel veri ve istişareler ışığında alıyoruz. Biraz önce yaptığımız değerlendirmeler sonrasında kii yeni karar aldık .Birincisi kurumlarında zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması şarkı ile, güvenlik, sağlık ulaşım hizmetleri dışında memur işçi ve diğer personelin 11 Mart Cuma günü de idari izinli sayılmalarına karar verildi. Hamile malul ve engelli çalışanlarımız 11 Mart Cuma günü idari izinli sayılacaktır. Bugün saat 19.00 itibariyle motosiklet ve scooterların bir sonraki duyurumuza kadar trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir.

Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım. Toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Bir önemli uyarı daha araçlarınızda mutlaka kış lastiği olsun. 112 acil çağrı merkezimiz de 7-24 sizlerin hizmetinizde.

Son olarak kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle gece gündüz demeden görev yapan bütün çalışanlarımızın bu mücadeledeki katkıları için siz basın mensuplarına teşekkür ediyorum."