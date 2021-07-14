İstanbul Valiliği'nden, havalimanında mahsur kalan Afgan aileye ilişkin açıklama: Koruma başvuruları işleme alındı

Afganistan'da Taliban saldırısı altındaki Herat şehrinde yaşayan 16 kişilik bir aile, Taliban güçleri tarafından ölümle tehdit edildikten sonra kaçtıkları İstanbul Havalimanı'nda mahsur kaldı. İstanbul Valiliği, ailenin koruma başvurularının işleme alındığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Transit yolcu olarak Rusya’ya gitmek üzere Afganistan uyruklu 16 (on altı) yabancı, 22.06.2021 tarihinde İstanbul Havalimanı’na gelmiştir. Yolcuların Rusya’ya gidebilmeleri için geçerli vizelerinin bulunmaması sebebiyle geliş ülkelerine gönderilmek üzere havalimanı transit alanda bekletilmişlerdir. Söz konusu yabancıların, ilgili birimlerimize uluslararası koruma talebinde bulunmaları sonrasında 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında uluslararası koruma başvuruları işleme alınmıştır" denildi.

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