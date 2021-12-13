İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde fırtına beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı.

Çarşamba etkisini kaybedecek fırtınayla ilgili valiliğin açıklaması şöyle:

"Meteorolojik verilere göre; rüzgârın Marmara Denizi’nde yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde eseceği; fırtınanın Çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor.

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin değerlendirmelerine göre;

rüzgârın; Marmara Denizi'nde yarın (14.12.2021 Salı) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın Çarşamba günü (15.12.2021) öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor."