İstanbul Valiliği'nden Esenyurt'taki kavgayla ilgili açıklama: 7 kişi gözaltına alındı

İstanbul, Esenyurt'da dün akşam iki grup arasındaki kavganın ardından bir pasajın camlarının taş atılarak zarar verilmesi olayına ilişkin 7 kişi gözaltına alındı.

Bağlarçeşme Caddesi'nde mahalleli ile yabancı uyruklu kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir grup, yabancı uyruklu kişilerin dükkanlarının bulunduğu alışveriş merkezinin dış kapısına zarar verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken 7 kişi gözaltına alındı. Olayların ardından bir grup, "Burası Türkiye, Suriye değil" diye slogan atarak yürüyüş yaptı.

Olayla ilgili olarak 7 kişi gözaltına alınırken İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Esenyurt ilçemiz Bağlarçeşme Mahallesinde bulan bir pasaj içerisinde dün saat 20.20 sıralarında biri yabancı uyruklu, iki şahıs arasında kavga meydana gelmiştir. Olay sonrasında 30-40 kişilik grubun, pasajın dış kapısına taş atarak zarar vermeleri üzerine, güvenlik güçlerimizce yapılan müdahale sonucu kalabalık grup dağıtılmıştır. Meydana gelen 'Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması' olayı nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalarda; (4)'ü Suça Sürüklenen Çocuk olmak üzere (7) şüpheli yakalanmış, diğer şahısların yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır."





