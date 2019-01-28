İstanbul Valiliği, Mor Beyin mağduruna tazminat ödeyecek

‘Mor Beyin’ mağduru vatandaşın pasaportuna el konulması nedeniyle İstanbul Valiliği, maddi ve manevi tazminat ödeyecek.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, İstanbul 6. İdare Mahkemesi, ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle pasaportuna tahdit konulan, daha sonra ‘Mor Beyin’ mağduru olduğu ortaya çıkan E.Ş. adlı yurttaşın İstanbul Valiliği aleyhinde açtığı davada örnek bir karara imza attı. Mahkeme, E.Ş’nin pasaportunun iadesi talebini reddeden valiliğin işleminin iptaline karar verdi.

Pasaportuna tahdit konulması nedeniyle uçağa binemeyen, bileti yanan E.Ş.’ye 282 TL’lik uçak bileti parasını maddi tazminat olarak geri veren mahkeme, ayrıca yaşadığı mağduriyetten dolayı da bin TL manevi tazminata hükmetti.

Davacı E.Ş.’nin avukatı Enes Yalçın, karara ilişkin, “Burada önemli olan nokta; idarenin pasaport iptali işlemi, ceza soruşturmasındaki bir hataya dayansa dahi, hizmet kusurunun oluştuğunun mahkemece kabul edilmesidir” dedi