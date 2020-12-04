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İstanbul Valiliği: İHA AR-GE merkezinde izinsiz çekim yapan kişiler gözaltına alındı

04 Aralık 2020 21:30

İstanbul Valiliği, İstanbul'da İnsansız Hava Aracı (İHA) AR-GE merkezinin bulunduğu bölgede izinsiz görüntü çektiği belirtilen Rusya uyruklu I.M ve A.P ile Türk vatandaşı A.Ç.K'nın gözaltına alındığını duyurdu. 

Valiliğin açıklaması şöyle:

İlimizdeki İnsansız Hava Aracı (İHA) AR-GE Merkezinin bulunduğu ve fotoğraf/video çekiminin izne tabi olduğu bölgede, izinsiz görüntü çektikleri tespit edilen Rusya uyruklu (I.M.) ve (A.P.) ile Türk Vatandaşı (A.Ç.K.) İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce 03.12.2020 Perşembe günü saat 10.30 sıralarında gözaltına alınmıştır. Şahıslar hakkında başlatılan soruşturma devam etmektedir. Gözaltı süresi Cumhuriyet
Başsavcılığı talimatıyla (3) gün uzatılmıştır. 

 

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