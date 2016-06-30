İstanbul Valiliği: Havalimanı saldırısında yaralanan 238 kişiden 144'ü taburcu edildi

İstanbul Valiliği, Atatürk Havalimanı'ndan meydana gelen canlı bomba saldırısında yaralanan 238 kişiden 144'ü taburcu edildiğini duyurdu. Hayatını kaybeden 38 kişinin kimliğinin tespit edildiğinin belirtildiği açıklamada, "Bunlardan 11’inin yabancı uyruklu, 5’inin ise çifte vatandaş olduğu anlaşılmıştır" dendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklama şöyle:

28.06.2016 tarihinde Atatürk Havalimanında meydana gelen menfur terör saldırısı neticesinde 30.06.2016 (bugün) saat 13:00 itibariyle;

42 kişinin hayatını kaybettiği belirlenmiş olup, hayatını kaybedenlerden 38 kişinin kimliği tespit edilmiş, bunlardan 11’inin yabancı uyruklu, 5’inin ise çifte vatandaş olduğu anlaşılmıştır. Hayatlarını kaybeden 33 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim edilmiştir.

Hastanelerde bulunan 238 kişiden 144’ü taburcu edilmiş, 94 kişinin tedavilerine devam edilmektedir.

Milletimizin huzuruna ve ülkemizin bütünlüğüne kasteden menfur saldırının faillerine yönelik detaylı inceleme çok yönlü olarak sürdürülmekte olup, çalışmalar kapsamında 13 kişi gözaltına alınmıştır.