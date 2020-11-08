İstanbul Valiliği, Formula 1 tanıtımı için 3 gün kapalı olacak yolları açıkladı

Alternatif yollar

• Dere Boyu Caddesi

• Portokal Yokuşu

• Ahmet Taner Kışlalı Caddesi

• Ahmet Adnan Saygun Caddesi • Kuruçeşme Çağrı Sokak

• Yeşil Pınar Sokak

• Arnavutköy Dere Sokak

• Bebek Hamam Sokak

10 Kasım

Kennedy Caddesi (08.30 – 11.45)

Kapanacak yollar

• Avrasya Tünel Son Çıkış Çatladıkapı’ya gelmeden u dönüşü kapatılacak. Sahil, Sirkeci istikametine kapalı olacak.

• Aksakal sokaktan Çatladıkapı istikameti kapalı olacak.

• Gülhane içerisinden Sahil Kennedy Caddesi istikameti kapalı.

• Sirkeci Meydan’dan Sahil Kennedy Caddesi Sarayburnu istikameti kapalı.

Alternatif yollar

• Sahil Güney Kennedy Caddesi Çatladıkapı U dönüşlerinden Sahil kuzeye akım geri çevrilecek.

• Aksakal sokaktan akım Küçük Ayasofya Caddesi’ne yönlendirilecek.

• Gülhane içinden ve askeri gazinodan çıkan araçlar Gülhane içine yönlendirilecek

• Sirkeci Meydan’dan akım Ankara Caddesi’ne ve Hamidiye Kavşak’tan dönüş alıp Galata Köprüsü ve Ragıp Gümüşpala Unkapanı istikametine yönlendirilecek

Galata Köprüsü (08.30 – 11.45)

Kapanacak yollar

• Sarayburnu’ndan Sahil güney Sirkeci istikameti kapalı.

• Arabalı vapur giriş ve çıkışları

• Galata Köprüsü - Karaköy istikameti

• Ankara Caddesi’nden Sirkeci’ye katılım, Sahil kuzey ve güney kapalı.

• Cemil Birsel U dönüşü trafik Galata Köprüsü ve Sirkeci istikametine verilmeyecek

• Galata Köprüsü ve Eminönü otobüs duraklarından Ragıp Gümüşpala Caddesi’nden gelen araçlar Cemil Birsel U dönüş(İstanbul Ticaret Üniversitesi Önü Kavşak ) noktasından kapatılacak. Galata Köprüsü istikameti ve Sirkeci istikametine trafik verilmeyecek

• Kemeraltı Caddesi üzerinden Galata Köprüsü’ne akım verilmeyecek. (Tersane ve Necatibey Caddesi’ne yönlendirilecektir.)