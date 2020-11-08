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İstanbul Valiliği, Formula 1 tanıtımı için 3 gün kapalı olacak yolları açıkladı

08 Kasım 2020 18:00

İstanbul Valiliği, İstanbul'da düzenlenecek Formula 1 yarışlarının tanıtımı için 9-10-11 Kasım tarihlerinde İstanbul'un muhtelif noktalarında tanıtım filmi çekimleri gerçekleştirileceğini duyururken, bazı güzergâhların trafiğe kapatılacağını açıkladı. 

İstanbul Valiliği, 13-14-15 Kasım tarihlerinde İstanbul'da seyircisiz olarak gerçekleştirilecek olan Formula 1'in tanıtımlarının 9-10 ve 11 Kasım'da yapılacağını duyurdu. 

Valiliğin tanıtım için kapatılacağını duyurduğu yollar ve alternatifleri şöyle:

9 Kasım'da kapalı olacak olan yollar

Avrasya Tünel (12.50 – 13.35)
• Samatya Güney Avrasya Tünel ilk giriş noktası, Avrasya Tünel Anadolu istikametine kapalı.
• Namık Kemal Güney Avrasya Yolu’na giriş
• Avrasya acil çıkış güney tersten araç verilmeyecek.
• Avrasya Tüneli Güney Yol Anadolu Yakası çıkışı (Tünele tersten girebilecek araçlara karşı kapatılacaktır.)

Alternatif yollar

• Sahil Güney Sirkeci istikameti
• Sahil Güney Samatya varyanttan Sahil Kuzey Yedikule istikameti
• Yenikapı varyanttan Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi’ne Unkapanı istikameti

Beşiktaş/Arnavutköy (14.45 – 17.30) kapatılacak yollar

• Muallim Naci Caddesi İle Kırbaç Sokak kesişimi geliş ve gidiş kapatılacak. • Arnavutköy Kuruçeşme Caddesi
• Bebek Kuruçeşme Caddesi
• Bebek Arnavutköy Caddesi
• Cevdetpaşa Caddesi İnşirah Cadde kesişimi

Alternatif yollar

• Dere Boyu Caddesi
• Portokal Yokuşu
• Ahmet Taner Kışlalı Caddesi
• Ahmet Adnan Saygun Caddesi • Kuruçeşme Çağrı Sokak
• Yeşil Pınar Sokak
• Arnavutköy Dere Sokak
• Bebek Hamam Sokak

10 Kasım

Kennedy Caddesi (08.30 – 11.45)

Kapanacak yollar

• Avrasya Tünel Son Çıkış Çatladıkapı’ya gelmeden u dönüşü kapatılacak. Sahil, Sirkeci istikametine kapalı olacak.
• Aksakal sokaktan Çatladıkapı istikameti kapalı olacak.
• Gülhane içerisinden Sahil Kennedy Caddesi istikameti kapalı.
• Sirkeci Meydan’dan Sahil Kennedy Caddesi Sarayburnu istikameti kapalı.

Alternatif yollar

• Sahil Güney Kennedy Caddesi Çatladıkapı U dönüşlerinden Sahil kuzeye akım geri çevrilecek.
• Aksakal sokaktan akım Küçük Ayasofya Caddesi’ne yönlendirilecek.
• Gülhane içinden ve askeri gazinodan çıkan araçlar Gülhane içine yönlendirilecek
• Sirkeci Meydan’dan akım Ankara Caddesi’ne ve Hamidiye Kavşak’tan dönüş alıp Galata Köprüsü ve Ragıp Gümüşpala Unkapanı istikametine yönlendirilecek

Galata Köprüsü (08.30 – 11.45)

Kapanacak yollar

• Sarayburnu’ndan Sahil güney Sirkeci istikameti kapalı.
• Arabalı vapur giriş ve çıkışları
• Galata Köprüsü - Karaköy istikameti
• Ankara Caddesi’nden Sirkeci’ye katılım, Sahil kuzey ve güney kapalı.
• Cemil Birsel U dönüşü trafik Galata Köprüsü ve Sirkeci istikametine verilmeyecek
• Galata Köprüsü ve Eminönü otobüs duraklarından Ragıp Gümüşpala Caddesi’nden gelen araçlar Cemil Birsel U dönüş(İstanbul Ticaret Üniversitesi Önü Kavşak ) noktasından kapatılacak. Galata Köprüsü istikameti ve Sirkeci istikametine trafik verilmeyecek
• Kemeraltı Caddesi üzerinden Galata Köprüsü’ne akım verilmeyecek. (Tersane ve Necatibey Caddesi’ne yönlendirilecektir.)

Alternatif yollar

• Ankara Caddesi Ve Hamidiye Caddesi kesişiminde trafik geri çevrilerek Çağaloğlu Valilik istikametine geri yönlendirilecek.
• Cemil Birsel Caddesi’nden gelen akım Ragıp Gümüşpala Caddesi, Unkapanı, Atatürk Köprüsü, Atatürk Bulvarı, Balat Sahil Yolu’na yönlendirilecek.
• Ragıp Gümüşpala Caddesi - Unkapanı istikametinden gelen araçlar Cemil Birsel (İstanbul Ticaret Üniversitesi önü kavşak) U dönüşlerinden tekrar Ragıp Gümüşpala Unkapanı istikametine yönlendirilecek.

11 Kasım

15 Temmuz Şehitler Köprüsü (13.45 – 16.00)

Kapatılacak ve alternatif yollar

• Güney Zincirlikuyu ayrımı (Güney O-1 Karayolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere – Balmumcu/Levent-Sarıyer ayrımına yönlendirilecektir.)
• Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası (Akım Sabiha Gökçen ayrımlarından Çamlıca bağlantı yoluna verilecektir.)
• Kuzey Çamlıca gişelerden geliş, Mimar Sinan Camii karşısı kapama noktası (Akım Ataşehir yan yola verilecektir.)
• Kuzey Ataşehir yan yol Çamlıca gişelerden geliş istikameti kapama noktası (Yan yola verilen akım Ataşehir, Barbaros, Yeni Sahra ayrımına yönlendirilecektir.)
• Kuzey TEM katılım kapama noktası (O-4 kuzey yoldan gelen akım 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne verilmeyerek Ünalan ayrımlarına yönlendirilecek.)

Üsküdar (13.45 – 16.00)

Kapatılacak yollar

• Kısıklı Caddesi, Altunizade Köprüsü üzerinden D 100 kuzey yola katılım
• Mahir İz Caddesi, Altunizade Köprüsü üzeri D 100 kuzey yola katılım
• Beylerbeyi Abdullahağa Cadddesi’nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzeye katılım • Batı Ataşehir Kızıl Begonya sokaktan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım
• Tophanelioğlu Caddesi D-100 kuzeye katılım, tünel girişi

Alternatif yollar

• Fatih Sultan Mehmet Köprüsü • Yavuz Sultan Selim Köprüsü • Avrasya Tüneli
• Nuhkuyusu Caddesi

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