İstanbul Valiliği, Formula 1 tanıtımı için 3 gün kapalı olacak yolları açıkladı

Alternatif yollar
• Ankara Caddesi Ve Hamidiye Caddesi kesişiminde trafik geri çevrilerek Çağaloğlu Valilik istikametine geri yönlendirilecek.
• Cemil Birsel Caddesi’nden gelen akım Ragıp Gümüşpala Caddesi, Unkapanı, Atatürk Köprüsü, Atatürk Bulvarı, Balat Sahil Yolu’na yönlendirilecek.
• Ragıp Gümüşpala Caddesi - Unkapanı istikametinden gelen araçlar Cemil Birsel (İstanbul Ticaret Üniversitesi önü kavşak) U dönüşlerinden tekrar Ragıp Gümüşpala Unkapanı istikametine yönlendirilecek.
11 Kasım
15 Temmuz Şehitler Köprüsü (13.45 – 16.00)
Kapatılacak ve alternatif yollar
• Güney Zincirlikuyu ayrımı (Güney O-1 Karayolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere – Balmumcu/Levent-Sarıyer ayrımına yönlendirilecektir.)
• Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası (Akım Sabiha Gökçen ayrımlarından Çamlıca bağlantı yoluna verilecektir.)
• Kuzey Çamlıca gişelerden geliş, Mimar Sinan Camii karşısı kapama noktası (Akım Ataşehir yan yola verilecektir.)
• Kuzey Ataşehir yan yol Çamlıca gişelerden geliş istikameti kapama noktası (Yan yola verilen akım Ataşehir, Barbaros, Yeni Sahra ayrımına yönlendirilecektir.)
• Kuzey TEM katılım kapama noktası (O-4 kuzey yoldan gelen akım 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne verilmeyerek Ünalan ayrımlarına yönlendirilecek.)
Üsküdar (13.45 – 16.00)
Kapatılacak yollar
• Kısıklı Caddesi, Altunizade Köprüsü üzerinden D 100 kuzey yola katılım
• Mahir İz Caddesi, Altunizade Köprüsü üzeri D 100 kuzey yola katılım
• Beylerbeyi Abdullahağa Cadddesi’nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzeye katılım • Batı Ataşehir Kızıl Begonya sokaktan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım
• Tophanelioğlu Caddesi D-100 kuzeye katılım, tünel girişi
Alternatif yollar
• Fatih Sultan Mehmet Köprüsü • Yavuz Sultan Selim Köprüsü • Avrasya Tüneli
• Nuhkuyusu Caddesi