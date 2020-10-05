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Spor

İstanbul Valiliği: Formula-1 İstanbul Grand Prix seyircisiz olacak

05 Ekim 2020 13:40

İstanbul Valiliği, 13-15 Kasım'da düzenlenecek Formula-1 İstanbul Grand Prix yarışının seyircisiz olacağını duyurdu. 

Açıklamada, "Koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında; İstanbul İl Pandemi Kurulunun almış olduğu 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek 'Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılması' yönündeki tavsiye kararı uyarınca 05.10.2020 Pazartesi günü saat 10.00'da toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir." denildi. 

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