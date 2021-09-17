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İstanbul Valiliği duyurdu: İşte pazar günü Kadıköy Yarı Maratonu nedeniyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar

17 Eylül 2021 14:43

İstanbul Valiliği, 19 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek Kadıköy Yarı Maratonu nedeniyle geçici olarak kapatılacak yolları duyurdu.

Saat 06.00-12.00 saatleri arasında kapatılacak yollar şöyle:

  • Kadıköy Operatör Cemil Topuzlu Caddesi (Hulusi Behçet Caddesi Kavşağı İle Çetin Emeç Bulvarı Kesişimi Arasında Kalan Kısım)
  • Kadıköy Çetin Emeç Bulvarı (Operatör Cemil Topuzlu Cadde
  • Kesişiminden Turgut Özal Bulvarı Kesişimine Kadar Olan Kısım) ve bugüzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar
  • Maltepe-Kartal Turgut Özal Bulvarı Güney Yol (Çetin Emeç Bulvarı Kesişiminden Çanakkale Caddesi Kesişimine Kadar Olan Tek Yön Güney Yol) ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar

Alternatif yollar ise şöyle:

  • Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu)
  • Şemsettin Günaltay Caddesi (Minibüs Yolu)
  • Maltepe Bağdat Caddesi (Minibüs Yolu)
  • Kartal Üsküdar Caddesi (Minibüs Yolu)
  • D-100 Karayolu
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