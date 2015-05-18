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İstanbul Valiliği aleyhine açılan davalar, 2013 itibariyle 5 yıllık iş hacmine ulaştı

Gezi olayları sonrasında aleyhte açılan davalarda ciddi bir artış olduğunu söyleyen İstanbul Valiliği, gerekli savunmanın yapılması için ek süre istedi

18 Mayıs 2015 12:54

Gezi Parkı olaylarından sonra İstanbul Valiliğine açılan davaların sayısında ciddi bir artış olduğu ve 2013 itibariyle 5 yıllık iş hacmine ulaştığı ortaya çıktı. Milliyet'ten Kemal Göktaş'ın haberine göre, Gezi eylemlerinde yaralanan Aydın Aydoğan'ın İstanbul Valiliği aleyhine açtığı davayla ilgili olarak İstanbul Valiliği tarafından mahkemeye gönderilen yazıda, şu ifadeler kullanıldı:

"Valiliğimiz aleyhine son aylarda açılmakta olan dava sayılarındaki ciddi artışın yaklaşık olarak 2013 itibariyle 5 yıllık iş hacmine (dava sayısına) ulaştığı ve çok büyük bir iş yoğunluğuna sahip olduğu görülmektedir. Bu nedenle, gerek sağlıklı bir savunmanın yapılabilmesi, gerekse de ilgili birimlerden gerekli bilgi ve belgelerin temin edilmesinde personel açısından ve teknik işlemler açısından bu işlerin sekreterya hizmetlerini yürüten birimlerde büyük bir sıkıntı meydana gelmiştir. Bu itibarla, mahkemeniz başkanlığı nezdinde açılan dava ile ilgili olarak yasal tebligat süresinin bitiminden itibaren verilebilecek yasal üst sınır ek süre verilmesi hususunu arz ederim."

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