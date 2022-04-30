İstanbul Valiliği 1 Mayıs nedeniyle kapatılacak yolları duyurdu

İstanbul Valiliği 1 Mayıs nedeniyle İstanbul'da kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları duyurdu.

1 Mayıs günü kapatılacak yollar açıklandı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında ve Beyoğlu'nda 1 Mayıs 2022 Pazar günü saat 06.00'dan itibaren etkinlik bitimine kadar kapatılacak yollar ve alternatifi olan güzergahlar şöyle:



Beyoğlu ilçesinde saat 06.00'dan itibaren kapatılacak yollar:

Sıraselviler Caddesi, Tak-ı Zafer Caddesi, Sadri Alışık Sokak- Atıf Yılmaz Caddesi, Balo Sokak-Turnacı Başı Caddesi-Zambak Sokak-Meşelik Sokak,Yeni Çarşı Caddesi-Kumbaracı Yokuşu, Asmalı Mescid Caddesi-Meşrutiyet Caddesi-Hamal Başı Caddesi-Kamer Hatun Caddesi, İlk Belediye Caddesi-Ensiz Sokak, İnönü Caddesi- Mete Caddesi.



Belirlenen alternatif güzergahlar ise şöyle:

Refik Saydam Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Meclis-i Mebusan Caddesi, Tersane Caddesi, Mebusan Yokuşu, Boğaz Kesen Caddesi, Defterdar Yokuşu.



Anadolu Yakası'nda saat 06.00'dan itibaren kapatılacak yollar ise şöyle:

Turgut Özal Bulvarı (Maltepe - Kartal Sahil Yolu), (Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar.



Alternatif güzergah olarak D-100 karayolu ve Maltepe Bağdat Caddesi önerildi.