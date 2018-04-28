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İstanbul Üniversitesi'nin eski rektörü Prof. Söylet: Yıkmak, parçalamak, bölmek çok kolay, birleştirici olun!

TBMM'deki yasa tasarısı İstanbul Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu 13 üniversitenin bölünmesini öngörüyor

28 Nisan 2018 05:28

İstanbul Üniversitesi’nin 7 Haziran seçimleri öncesinde AKP’den milletvekili olmak amacıyla istifa eden eski rektörü Prof. Yunus Söylet, İstanbul Üniversitesi’nin bölünmesini öngören yasa tasarısına paylaştığı bir video ile tepki gösterdi. 

Prof. Yunus Söylet’in paylaştığı mesaj şöyle:

"Türkiye’nin tarihi 565 yıl geriye giden başkan bir kurumu yok. TBMM’deki değerli vekillerimize ama özellikle mezunlarımıza sesleniyorum: Hepiniz çok iyi biliyorsunuz yıkmak, parçalamak bölmek çok kolay, Ama yapmak çok zor. Lütfen birleştirici olun. Yanlıştan dönmek erdemdir. Siz birleştirirseniz, biz zaten birlikte çok güçlüyüz. "

İstanbul Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu 13 üniversitenin bölünmesini öngören yasa tasarısı üniversite öğrencilerinin, akademisyenlerin ve mezunların tepkisini çekiyor. Yaklaşık bir haftadır üniversitelerde protesto gösterileri düzenleniyor. 

Tasarıya göre, İstanbul'da kurulacak İstanbul İbni Sina Üniversitesi'ne, İstanbul Üniversitesi'ne ait Diş Hekimliği Fakültesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İletişim, İşletme, Orman, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri ve Veteriner fakülteleri, adı Çapa Tıp Fakültesi olarak değiştirilecek İstanbul Tıp Fakültesi ile bazı meslek yüksekokulları bağlanacak.

 

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