 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDEN YÜKSELEN DUMANLAR "YANGIN" PANİĞİNE NEDEN OLDU

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

İstanbul Üniversitesi\'nin Beyazıt yerleşkesindeki tarihi binanın çatısından yükselen dumanlar itfaiyeyi harekete geçirdi. İhbarlar üzerine Beyazıt\'a çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yerleşke girişindeki tarihi binanın mutfağında atık yağ yakılması sonucu dumanların yükseldiğini belirledi. İtfaiye tedbir amaçlı çatıda inceleme yaptı.

Görüntü Dökümü:

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-Yükselen dumanlar

-Gelen itfaiye ekipleri

-İtfaiyenin incelemesi

-Detaylar

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